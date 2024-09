Vesić: U pripremi Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da prelazak na električni pogon i druge vidove ekološki prihvatljivih goriva nije samo pitanje održivosti već toga kako želimo da živimo i istakao da je u pripremi Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva kojim će se dodatno stimulisati njihovo korišćenje.

Otvarajući drugi dan skupa “Electric vehicles days“, koji se održava u Novom Sadu, Vesić je rekao da je taj događaj značajan jer omogućava razmenu ideja, promociju e-mobilnosti i promociju korišćenja električnih vozila.

Naveo je da će do 2030. godine u Kini svako treće vozilo biti električno, a u Evropi svako peto, te da se ne postavlja pitanje da li ćemo koristiti električna vozila, već kada ćemo ih koristiti i kada ćemo imati svi električna vozila.

U tom smislu, dodao je, moramo da se pripremimo za vreme kada će biti više električnih vozila i kada ćemo morati da imamo kompletnu infrastrukturu kako ne bi ostali na marginama onoga što se dešava u svetu.

Vesić je naveo da u Srbiji postoji više od dva miliona registrovanih vozila od čega je krajem avgusta bilo 3.629 električnih vozila.

Istakao je da ohrabruje to što je prošle godine registrovano 1.101 električno vozilo, a kupljeno ukupno 331 takvih vozila, dok smo ove godine iznad tog trenda i može da se desi da ove godine imamo veći broj kupljenih električnih vozila.

“Da li je to dovoljno? Nije. Zato je veoma važna odluka Ministarstva za životnu sredinu da se subvencioniše samo kupovina električnih vozila i mi ćemo se truditi da u narednom periodu učinimo više kako bi električna vozila mogla više da se koriste”, rekao je Vesić.

Ukazao je da postoje tri problema kada se reč o ljudima koji su potencijalni korisnici ili korisnici električnih vozila od kojih je prvi cena vozila.

Dodao je da država na to ne može da utiče, ali da, kako je sve više takvih vozila u svetu i kako je sve više proizvođača, ta cena rapidno pada.

“Drugi problem je trajanje baterije, što se takođe rapidno poboljšava jer svako novo vozilo ima bateriju koja traje sve duže i duže. To, opet, nije do nas, ali ono što je do nas to je infrastruktura. Mi moramo da učinimo sve kako bi infrastruktura bila bolja za korišćenje električnih vozila”, rekao je Vesić.

U tom smislu, naveo je da je veoma srećan i ponosan na to što će do aprila sledeće godine na postojećim auto-putevima u Srbiji biti 164 elektropunjača – jedan punjač na 6,2 kilometra.

“Do pre desetak dana bilo je osam elektropunjača. Da li će 164 elektro punjača u aprilu biti dovoljno? Još uvek nije, ali je mnogo bolje nego što je bilo. Mi smo prošle godine sproveli tender za postavljanje 16 zelenih oaza za punjenje električnih automobila. Šest oaza će biti završeno u novembru, a posle svakog meseca još dve”, rekao je Vesić i dodao da će na svakoj od njih biti između pet i 20 elektropunjača.

Podsetio je da je prošle godine izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji predviđena obaveza da pumpe na auto-putevima na četiri mesta za točenje imaju jedan punjač za električno vozilo.

“Takođe, obavezali smo sve koji grade da moraju na četiri parking mesta u novim zgradama da imaju jedno za punjenje električnog vozila, a u poslovnim zgradama tri mesta i radićemo još više na unapređenju infrastrukture”, rekao je Vesić.

Upravo zato je, kaže, u pripremi Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva koji nemaju sve zemlje u Evropskoj uniji, ali da postoji direktiva EU kada je to u pitanju.

“Srbija će usvojiti taj zakon gde ćemo dodatno stimulisati korišćenje alternativnih goriva i to je nešto što je za nas važno”, istakao je Vesić.

Naveo je da prelazak na električni pogon i druge vidove ekološki prihvatljivih goriva nije samo pitanje održivosti već pitanje toga kako želimo da živimo.

“Da li želimo da živimo onako kako će živeti druge zemlje u Evropi pre svega ili ćemo biti izopšteni odnosno nećemo shvatiti promene koje se dešavaju u svetu, a ja mislim da smo mi, kada su u pitanju električna vozila, razumeli šta se dešava”, rekao je Vesić i dodao da je ove godine naša zemlja postala proizvođač električnih vozila, ali da moramo da uradimo mnogo više kada je u pitanju infrastruktura.

“Tu postoje i obaveze koje se odnose na lokalne samouprave. Mi ćemo kao ministarstvo pet super brzih punjača, jačine 300 kilovata, postaviti u četiri grada od kojih će jedan biti Novi Sad, ali će i lokalne samouprave morati da daju svoj doprinos”, rekao je Vesić.

Kako je naveo, među predlozima koje resorno ministarstvo daje u Zakonu o bezbednosti saobraćaja koji će ići na javnu raspravu je da se uvede posebna boja tablica za električna vozila i posebne nalepnice.

“Mi ćemo dati popuste na putarine kada su u pitanju električna vozila. Lokalne samouprave bi trebalo da daju popuste kada je u pitanju parkiranje, zatim korišćenje žute trake i sve drugo što treba da bude dodatni stimulans ljudima koji koriste električna vozila. To je nešto što je posao države i što ćemo uraditi”, rekao je Vesić.

Istakao je da je ovo prilika za nas da uhvatimo korak sa svetom i pokažemo da možemo da budemo u trendu i pratimo promene koje se dešavaju u svetu.

“U tom smislu ćemo uraditi sve da, kako kroz zakone tako i konkretnim radom, obezbedimo sve neophodne uslove da bi infrastruktura za električna vozila bila dostupnija građanima”, rekao je Vesić.

Naveo je da se razgovara o tome da proizvođači prilikom prodaje električnih vozila besplatno instaliraju kućni punjač onome ko kupi takvo vozilo.

“To je program koji ćemo raditi zajedno sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Ministarstvom za energetiku, sa kojim ćemo izaći nadam se već tokom jeseni i pokazati da je to odluka naše vlade i naša intencija”, rekao je Vesić i dodao je da će u budućnosti biti još dosta dobih vesti kada su u pitanju električna vozila.

Autor: Aleksandra Aras