Đurđev: Meni je draže kad Srbija gubi nego kad je Jugoslavija pobeđivala

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, koji je ocenjujući igru reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, rekao je da je najvažnije da imamo za koga da navijamo.

"Meni je draže kad Srbija gubi nego kada je Jugoslavija pobeđivala. Ipak, mi smo obnovljena država, mlada. Ukoliko odmah započnemo sa ozdravljenjem srpskog fudbala, vrlo brzo ćemo postizati vrhunske rezultate. Imamo velike zvezde, ali nam je potreban autoritet", rekao je Đurđev.

Đurđev je takođe komentarisao to što je nezavisni kandidat za predsednika SAD-a Robert Kenedi Džunior podelio na svom profilu na društvenoj mreži snimak dela intervjua Aleksandra Vučića, u kojem predsednik Srbije komentariše ukrajinsku krizu. Kenedi Džunior je napisao uz snimak: "Predsednik Srbije strahuje od rata sa Rusijom, zbog Ukrajine plaši se gubitka miliona života i želi da zna, gde su odrasli u sobi, ja takođe želim to da znam".

"To samo potvrđuje činjenicu da je Srbija u ovom trenutku suverena država, a predsednik Republike Srbije gospodin Vučić je slobodouman državnik, koji ima hrabrosti da javno iznese svoje mišljenje. Verujem da većina predstavnika i predsednika država deli njegove stavove. Istina se ne može sakriti, ali nije svako spreman da je izgovori s toliko hrabrosti i suverenosti", kazao je Đurđev i dodao:

"Predsednik je takođe za neke švajcarske medije dao intervju i interesantne prognoze. Ono što je u svemu tomu negativno, da je sve to zabrinjavajuće, da su njegove procene istinite, objektivne, realne, da će do sukoba u Ukrajini i da dođe do još veće eskalacije, koja je moguća da se proširi i na ostale države. I u ovom trenutku, osim Srbije i Mađarske, možda još po neke države, kao recimo što je nedavno ranjeni predsednik Slovačke, imaju te pomirljive izjave, i izjave za obnovu mira i za generalnom evropskom stabilnošću. Ali sve druge države prate tu retoriku, uključivanje kolektivne hajke na Rusiju, i svrgavanje Putina sa čela Rusije. To je zaiste ne samo nerealno, nego je potpuno samoubilački proces, bez obzira ko to da započne ili ko će se tom ratu priključiti."

"Tako da mislim da je neobhodno održati stabilnost koju Srbija ima, održati samostalnost koju Srbija ima, održati vojnu neutralnost koju Srbija u ovom trenutku ima. Ovaj citat predsedničkog kandidata Kenedija govori da je to i rejting neke države, ukoliko predstavnik države koga sa ogromnim brojem glasova podržavaju građani Srbije ima tu snagu, tu hrabrost da iznese ono što svi vide, ali ne smeju da kažu", zaključio je Đurđev.

Autor: Dubravka Bošković