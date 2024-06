Đurđev: Plan raznih političkih derivata 'žutog preduzeća' je da ponovo pustoše Srbiju!

,,Demokratska stranka, čiji je Borko Stefanović bio nekadašnji funkcioner, ostavila je svoj ,,legat" u Podrinju u vidu uništene fabrike ,,Viskoze", nekadašnjeg giganta koji je bio žila kucavica privrednog krvotoka tog dela Srbije, koju je opustošila poput skavaca i termita. Toliko su bili brižni prema Podrinju da su ga svojim devastirajućim politikama sveli na jedva preko 100.000 stanovnika. Oni su poslednji koji imaju pravo da govore o upropašćivanju tog kraja" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je istakao da predsednik Vučić ne želi ni ultimatume ni monolog, već dijalog po pitanju eventualnog iskopavanja litijuma i da, ako do istog uopšte dođe, to mora biti po najvećim standardima zaštite životne sredine.

,,Što se tiče jeftine radne snage, ,,derivati žutog preduzeća" je iza sebe ostavilo armiju od nekoliko stotina hiljada nezaposlenih, bedne plate i katastrofalan životni standard. Srbija je danas stala na noge, ekonomski je sve jača, a oni koji se protive kopanju litijuma ne čine to jer ih brine životna sredina i zdravlje ljudi, već zato što ne žele da se naša zemlja i dalje razvija i modernizuje" - napomenuo je Đurđev. Nije ovo više vreme ološokratije 5% moćnika kao što je bilo posle 5. oktobra" - zaključio je Đurđev.

Autor: Dalibor Stankov