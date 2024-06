Sve je to kao da igraš ruski rulet, eto. I svaki dan se vrtelo burence. Mislite da Zoran nešto nije znao ili ja, pričao je političar Čedomir Jovanović, čiji život, kako privatni, tako i poslovni i dan danas intrigira, u najnovijem podkastu novinarke Gordane Uzelac. Dotakao se ubistva koje još uvek potresa našu javnost, ali i kako je sve to uticalo na njega kao ličnost.

Govoreći o ubistvu Zorana Đinđića, opovrgao ja to da je pao u nesvest i rekao da je bilo baš suprotno.

- Hteo sam da eksplodiram! Moram da kažem da mi je i dalje kada o tome pričam, kao da pričam prvi put. I on mi je još pred očima! I to tako treba da bude – rekao je Jovanović.

Kako kaže, ne mogu ni danas da opišem kako sam njegovu smrt doživeo.

- Ja nisam Alisa iz zemlje čuda, meni su na rukama ljudi umirali, život me iskovao da mogu da govorim kada drugi usta ne mogu da otvore – rekao je Jovanović.

Jovanović je o svemu govorio sa suzama u očima.

- Znaš kada igraš ruski rulet, eto. I svaki dan se vrtelo burence. Mislite da Zoran nešto nije znao ili ja? On je do tog trenutka, svakog dana, a ja do dan danas razmišljamo o tome. Ja sam otišao iz zemlje, vraćali smo se, bilo je kasno veče. To je bilo neko ludo vreme i mene je čuvalo 10 policajaca i njega isto i obojici je smetalo – rekao je Jovanović.

Kako kaže, znao je pred kraj dana da ode sa Zoranom do njegovog stana. Dodaje da su taj dan došli pred kapiju, da su stajali ispred i da je delovalo kao da traje čitavu večnost.

- U jednom trenutku kada smo pitali šta se dešava, policajac je otvorio kapiju, obično on kada vidi da mi dolazimo, treba da otvori kapiju, ali tog dana to nije bio slučaj. Na kraju su preskakali ogradu, ovaj u kućici je upalio neku grejalicu i zaspao – rekao je Jovanović.

Dodaje da su tada, da su hteli, mogli da nas odnesu i njega i mene.

- Bilo je planirano da krene akcija hapšenja i rečeno mi je da se sklonim, da ne moraju da čuvaju i njega i mene, da ne jurcam po gradu. Tako sam i uradio i otišao sam u Pariz – rekao je Jovanović.

Kako kaže, posle je izašao tekst kako su me sklonili u Pariz i kako su zemunci i Legija rešili da me ubiju.

- Posle sam otišao u Italiju i tamo su mi javili da je ubijen. Javila mi je moja kuma - rekao je Jovanović.

Ističe da su mu rekli da Đinđiću nije bilo spasa, da, kao kada se baci čaša vode, da se tako sve unutra raspalo.

- Tu se pojavo i Živković, rekao sam mu da se proglasi vanredno stanje – i krenuo nazad.

Moje mišljenje o tome svemu se formiralo kroz vreme, dodaje da svako zlo, vreme ostavlja krvave tragove za sobom.

- Nije sporno ko ga je ubio, to se zna, ali su bili mnogo širi interesi i mnogo je širi krug ljudi koji su želeli da zaustave baš njega. Bilo je očigledno i njima i nama da od toga ko vodi Srbiju zavisi kada će ona stići do svojih životnih ciljeva i kakva će biti na tom putu – rekao je Jovanović

