Slutnje Aleksandra Vučića se obistinile - Predsednik Bolivije priznao: Pokušaj puča se desio zbog litijuma!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre par dana najavio da će se zbog kontrole nad litijumom dešavati brojni potresi u svetu, a dan kasnije u Boliviji je pokušan državni udar.

- Ratovi su se vodili zbog nafte. Šta god vam pričali i u Iraku i Kuvajtu... uvek je sve bilo oko nafte. Ratovi u budućnosti vodiće se oko kritičnih mineralnih sirovina. Za kritične mineralne sirovine postoje različite definicije i neko će vam reći od molibdena do ne znam čega, ali se tu uvek svodi na litijum, na pesak, jer ne možete da imate silicijum. Oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Mogao bih, kao teoretičar zavera, da kažem da nije slučajno to bilo zašto smo zaustavljeni pre dve godine. I jedan put sam to rekao i ponoviću to, jer znamo o tome više nego drugi građani ove zemlje. To je bila prava šahovska minijatura od pojedinih zapadnih službi - da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu- naveo je Vučić.

Tom prilikom se oglasio i potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin i rekao:

-Predsednik Aleksandar Vučić je pre dva dana najavio da će se zbog kontrole nad litijumom dešavati brojni potresi u svetu. Dan kasnije u Boliviji je pokušan državni udar. Bolivija je zemlja sa jednim od najvećih dokazanih zaliha litijuma na svetu. Srbi, šta nije jasno, nemojte da bude da kao 5. oktobra nismo znali šta radimo -poručio je Vulin.

Danas je odjeknula vest koja je konačno i potvrdila sve slutnje predsednika Srbije.

Naime, bolivijski predsednik Luis Arse je u jednom intervjuu priznao da je pokušaj državnog udara u Boliviju posledica upravo rata zbog litijuma.

- S obzirom da se u Boliviji trenutno pregovara o dugoročnom ugovoru za dodelu litijumskog projekta, tamošnje vlasti nisu odbacile verziju da u državnom udaru postoje unutrašnji i spoljni interesi - istakao je Arse.

Podsetimo, Bolivija je sklopila dogovor sa Rusijom, koja bi trebalo da uloži određena sredstva za iskopavanje litijuma, kao i sa Kinom, koja namerava da uloži u izgradnju postrojenja za eksploataciju litijuma. SAD i Vašington ne mogu da oprosti Boliviji što je izabrala partnerstvo sa partnerima sa Istoka, a ne sa Amerikom.

Arse se tokom nedavnog boravka u Rusiji sastao sa direktorom ruske državne kompanije "Rosatom" Aleksejom Lihačevom, sa kojim je razgovarao o saradnji bolivijskih vlasti i te kompanije u istraživanju i eksploataciji litijuma.

Autor: Iva Besarabić