Mali žestoko odgovorio Đilasovom računovođi: Nikeziću je teško da prihvati da Srbija ima 5 milijardi evra

Ministar finansija Siniša Mali žestoko je odgovorio Dušanu Nikeziću, Đilasovom računovođi.

- Dok su Dušan Nikezić i Dragan Đilas rukovodili finansijama Grada Beograda i Republike Srbije, nije bilo novca ni za isplatu penzija, s obzirom na to da su 2012. godine na računu države ostavili svega 70 miliona evra. Danas na računu imamo pet milijardi evra, ali teško je Dušanu Nikeziću da prihvati tu činjenicu, s obzirom na to da je navikao da sav državni novac završava u njihovim privatnim džepovima- napisao je Siniša Mali i dodao:

- Čudi se Nikezić što smo odložili plaćanje kredita ka UAE za još dve godine. Pa možda zato što smo dobili sjajnu mogućnost da po kamatnoj stopi od 4odsto odložimo plaćanje, kako bismo novac na računu iskoristili za investicije u okviru programa “Skok u budućnost - Srbija 2027”. Želimo da završimo izgradnju auto-puteva, brzih pruga, bolnica, škola, sve ono što vi niste uradili dok ste bili na vlasti. Dobili smo i više nego atraktivne uslove, koji su niži od stope na američke trezorske zapise, koji danas iznose 4,6 odsto na dve godine. Prošlo je vreme kada se Srbija zaduživala po kamatnoj stopi od 7,25 odsto, kao kada ste vi Nikeziću bili državni sekretar u Ministarstvu finansija.

- Sada još jednom pokazujete da ne znate šta znači odgovorno upravljanje javnim finansijama. Srbija je u prvom kvartalu ove godine imala najveći privredni rast od svih zemalja u Evropi, koji iznosi 4,7 odsto, imamo rekordno nisku nezaposlenost i rekordno visoke strane direktne investicije. Verujem da se ne snalazite u tim velikim brojevima, što su pokazali i vaši rezultati- napisao je Mali.

- Dakle, ovo je isključivo pitanje naše strategije koja podrazumeva da smo likvidni i da imamo dovoljno novca na računu u svakom trenutku. Svet je i dalje u situaciji globalnih izazova i želimo da naši gradjani budu sigurni, te da možemo da reagujemo ako je to potrebno, kao što smo to uradili kada je počela pandemija korona virusa. Želimo da rezultat naše politike bude kvalitetniji život gradjana Srbije, a ne lično bogatstvo pojedinaca, kao u slučaju vašeg šefa Dragana Djilasa, koji je za vreme svoje vlasti zaradio 619 miliona evra. To je ključna razlika izmedju naše i vaše politike, koju gradjani vrlo dobro prepoznaju. Idemo dalje! - napisao je ministar Mali.



Autor: Jovana Nerić