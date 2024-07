Vladimir Ilić: Dan ustanka naroda Srbije je ponos srpske istorije, nećemo odustati od slobodne Srbije i ujedinjenih Srba

Ilić je naglasio da 7. juli predstavlja značajan datum u istoriji Srbije i njenoj antifašističkoj tradiciji.

"Provedimo ovaj dan ponosno i radosno, jer sećajući se 7. jula, sećamo se svih koji su dali živote u borbi protiv fašizma. Fašizam, nažalost nije do kraja poražen, ideologija koja je istrebila stotine miliona ljudi prisutna je i danas, sedi u vladama u regionu i u evropskim vladama. Fašizam nije do kraja poražen, prisutan je i kroz potomke fašista koji sede u evropskim vladama, a mržnju prema Srbima koji su osvojili slobodu u nezavisnost ispoljavaju svakog dana i kroz reviziju istorije Drugog svetskog rata i donošenjem sramnih rezolucija. Mi Srbi smo ponosni na 7. juli, mi smo antifašisti, a posebno smo ponosni na borbu potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vulina koji nosioce vlasti u regionu i Evropi i njihova nedela i licemerje naziva pravim imenom. Kako ne kazati da je gospođa Analena Berbok osim što mrzi Srbe i unuka Valdemara odlikovanog oficira od strane Hitlera, kako ne reći da potomci ustaša i kreatora ustaške ideologije sede u Vladi Hrvatske i brane Srbima čak i da podrže tu vladu. Aleksandar Vulin plaća skupo svoja uverenja i stavove, njemu je ograničeno kretanje, on je pod sankcijama, ali neće odustati od slobodne Srbije i ujedinjenih Srba, 7. juli je ponos srpske istorije", poručio je predsednik Gradskog odbora Pokreta socijalista Beograd Vladimir Ilić.

Dan ustanka, obeležavao je godišnjicu oružane akcije Rađevačke partizanske čete Valjevskog partizanskog odreda, 7. jula 1941. godine u Beloj Crkvi, kod Krupnja.

Autor: Snežana Milovanov