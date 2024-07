Glišić: Ne postoji oblast u Srbiji u kojoj mi nismo napredovali, Srbija raste i ima jaku vojsku

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

O događajima koji su obeležili proteklu nedelju u studiju TV Pink govore Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera i prof. dr Duško Tomić iz Američkog instituta za bezbednost u UAE.

Predlog broj 1. - Pretnje i kukavičluk

Ovo nije prvi napad na sina predsednika Srbije.

Darko Glišić je rekao da je jako teško ostati pribran i racionalana kada čujete ovakve monstruozne pretnje.

- Mlađeg sina bi da mu zatovre u šahtu, ćerku bi da mu siluju ja se samo nadam da će neko da se seti da procesuira ove što prete deci - rekao je Glišić

On je dodao da niko do sada nije radio kao što to radi opozicijia u Srbiji da prete, i da se nada da će tužilaštvo da te slučajeve procesuira.

- Ovo je bolest, cilj i namera i niko to iz opozicije nije osudio to- rekao je Glišić.

Dragan J. Vučićević je reako da oni hoće da na ovaj način predsednika ubiju u pojam.

On je podsetio da su na prošlim izborima oni prsli kao lajsna i da je ovo specijalni rat protiv predsednika Vučića.

Vučićević je rekao da je za 12 godina bilo na hiljade napada na predsednika.

On je rekao da poznaje predsednikovog sina još kad je bio dečak.

- Ako postoji dete koje nije bahato to je Danilo, on koristi svaku priliku da pobegne od obezbeđenja i da živi normalno, uopšte nije bahat - rekao je Vučićević.

Zamislite da vaše dete neko ovako napada, kako bi ste se osećali, dodao je on.

Predsednik republike je vrhovni komandant oružane vojske i nije ni čudo zbog čega ga čuvaju, a Danilo je pedsednikov sin shodno tome i njega štite, rekao je Tomić.

On je dodao da se ovako nešto desilo u Americi istog trenutka bi FBI zakucao na vrata osobi koja je pretila.

- Štićene ličnosti su po prioritetu uvek pod zaštitom. On je naveo primer ćerku Putina i Bajdenovog sina koji su takođe pod zaštitom jer im je roditelj predsednik države - kaže Tomić.

Ovo nije verbalni delikt ovo prelazi u ofanzivnu pretnju koja može dovesti do zločina dodaje Tomić.

Da se njima desi i da neko napada njihovu decu mi bi se prvi oglasili ali kada je u pitanju predsednik republike niko iz opozicije se nije oglasio, dodao je Glišić.

- Pitanje je šta je sledeće, da li će nakon 10 godina pretnji da krenete u nešto konkretnije - zapitao se Glišić.

Tomić dodaje da kada se štiti štićena ličnost onda je ceo lanac bezbednosti upleten u to.

- Vi ste imali da je u nekim državama došlo u propustu tog sistema koa što je bio primer sa Slovačkim premijerom, vidite kako naši pripadnici Kobri se u svakom trenutku kreću pored predsednika - kaže Tomić.

Prilikom napada ne predsednikovog sina rečeno je kako se on bahati i šetka sa pripadnicima Kobri i da na taj način pravi trošak državi, Tomić dodaje da je to deo ukupne bezbednosti predsednika i zakonska obaveza tako da gde god da ide bilo koji član familije predsednika oni će uvek biti pod zaštitom.

Glišić je prokomentarisao izjavu Nikolaidisa koji je reako da će rezolucija u Srebrenici imati posledice po Srbiju i srpske fašiste.

On je rekao da sem bolesne mržnje mi ništa ovde nismo mogli da čujemo.

Više javno tužilaštvo naložilo je da se oformi predmet i utvrdi da li postoje elementi ugrožavanja bezbednosti.

tomić dodaje da elemenata ima jedan od njih je i pozivanje na suspenziju obezbeđenja, adrugi je pozivanje da se predsednikov sin polije litijumom, kaže Tomić.

Vučićević dodaje da bi ovde morale razne institucije da reaguju.

- Pogledajte medije ili kako Javni servis izveštava o tome kao da se ništa nije desilo, preko ovakvih pretnji se prelazi lako, nedopustivo je naovakve stvari ćutati - kaže Vučićević.

Ovo je sažetak strašne bolesne mržnje i sada svi ćute.

- Koliko moraš da si bolestan da pozivaš na ubistvo deteta, šta je Danilo Vučić loše uradio, čime je zaslužio ovo, time što se preziva Vučić. Vreme je da se počene da odgovara neko za ovakve stvari - kaže Vučićević.

Postoji jedna izreka koji će svi ljudi da razumeju, dete si dok su ti roditelji živi i ne možete da oduzmete pravo jednom roditelju da on svoje dete tretira kao dete, rekao je Glišić.

Predlog broj 2. - Dronovi na probi

Darko Glišić je komentarišući predlog broj 2 i da su primećeni dronovi sa Kosova i Metohije rekao da je očigledno da se neko igra vatrom.

- Srbija je čvrsto opredeljena ka miru ali se kroz jačanje vojske taj mir osigurava, jera ko ste slabi neće biti samo dron već će nešto i konkretnije biti upereno ka nama. Mi imamo snažnu vojsku koja bi trebala da bude faktor odvraćanja od toga. Ako je jaka država onda je jaka i vojska i ne postoji oblast u Srbiji u kojoj mi nismo napredovali - kaže Glišić.

On dodaje da Srbija raste i da ima jaku vojsku.

Govoreći o dronovima koji su predstavljeni na pasuljanskim livadama Tomić je rekao da mi raspolažemo sa adekvatnim kapacitetom dronava.

Vučićević kaže da se svi opsesivno kompluzivno bave Srbijom i njenom vojskom.

- Naši kadeti vojnih škola u sklopu obeležavanja raznih godišnjica su uz najavu ministarstvuima u BiH otišli tmao na obeležavanje sećanja na srpske žrtve i to nije prvi put, 8 godina zaredom srpski kadeti odlaze tamo i sada je prvi put problem - rekao je Vučićević povodom prozivki bosanskih predstavnika koji su od ovoga napravili problem.

On je podsetio da naši kadeti kao i drugio strani kadeti idu u razne zemlje i da je to sasvim normlno.

Dodaje da je to sada problem zato što je potrebno da se napravi afera, njihov ministar odbrane se sada pravi lud i zna da do sada nikada nije bio problem.

- Ovo je sve sračunato i vodi se specijalni rat koji se vodi protiv države Srbije - kaže Vučićević.

Oni pričaju da su ova deca nekakva opasnost, oni se spremaju za novi rat, dodaje Vučićević.

I gospodin Glišić je rekao da su ovi napadi orkestirani.

- Međunarodna zajdnica egzistira i profitira da drži zaraćene strane u konfliktu jer njima jedino što funkiconiše jeste sejanje mržnje među narodima, svaki požar su gasili benzinom, kao što imate primer i na teriroriji Ukrajine sada - kaže Glišić.

Predlog broj 3. Halo, Putin

Tomić je komentarišući predlog broj 3 reako da je predsednik Vučić sve svojim odgovorom rekao.

- Mi u ovom trenutku imamo izuzetne odnose sa Ruskom federacijom i Kinom, očigledno je da to nekome smeta - kaže Tomić.

On je podsetio kakav odnos imaju određeni predsednici država prema našem predsedniku i kako ga je šeik Muhamed Bin Zajed iz UAE reako Vučiću prilikom dočeka dobrodošao u svoju zemlju mili brate.

To govori kakav odnos imaju prema našoj zemlji i našem predsedniku, dodaje Tomić.

Glišič je reako da ova informacija nije ni prva ni poslednja u nizu laži.

- Predsednik republike se više puta video sa predsednikom Putinom nego što su ga oni videli na TV-u - dodaje Glišić.

Vučićević kaže da na dnevnom nivou imamo deset i više strašnih laži.

Na kraju emisije pristupilo se glasanju za predloge.

Glišić je glasao za prvi predlog.

Tomić je glasao za predlog o dronovima tj predlogu broj 2.

Vučićević je glasao za predlog broj 1.

Na kraju glasanja pobedio je predlog broj 2 sa ukupno osvojenih 260 glasova (216 gaslovana tviteru i 44 na Fejsbuku).

