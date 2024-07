Do kraja jula počinje gradnja nove pruge do Ekspa! Vesić: U toku je nabavka prvih devet vozova

Izgradnja potpuno nove pruge od Zemun Polja do novog Nacionalnog stadiona i Ekspa, u dužini od 18,3 kilometra, trebalo bi da počne do kraja ovog meseca, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da je u toku potpisivanje ugovora za nabavku prvih devet vozova iz Kine.

"To je izgradnja potpuno nove pruge između Zemun Polja i Nacionalnog stadiona, koje će obuhvatiti i aerodrom Nikola Tesla, kao i centar Surčina. Tim će Surčin prvi put biti povezan na našu mrežu gradskog voza. U budućnosti će se ta pruga produžiti do Obrenovca. Mi očekujemo da do kraja ovog meseca počnu radovi", rekao je Vesić za Tanjug.

Ističe da će ta pruga biti veoma značajna za građane koji tu žive, kao i za samu manifestaciju Ekspo.

"Pruga je značajna i zbog toga što je to početak rekonstrukcije gradskog voza. Mi trenutno u Beogradu gradimo metro i kada budemo sagradili ove prve dve linije, nama je neophodno da proširimo kapacitete BG voza kako bi gradska železnica bila u istoj funkciji sa metrom odnosno kako bi građanke i građani koji žive u prigradskim naseljima gradskom železnicom dolazili do metro stanica i tada prelazili na metro", naveo je Vesić.

Kaže da je to prvi deo izgradnje BG voza i veoma je važno što će kada bude završena oni koji žele da putuju avionom, a žive, na primer, u Novom Sadu ili u Valjevu ili sutra u Nišu moći da dolaze vozom na aerodrom, što će smanjiti potrebu za parkiranjem i broj automobila na samom aerodromu.

Vesić je rekao da je potpisan memorandum i da je u toku potpisivanje ugovora za kupovinu devet vozova kineske proizvodnje, koji su projektovani za brzinu od 120 km na sat.

Kaže da to takođe potvrđuje koliko će biti dobra ta gradska pruga.

"Tako da ćemo u budućnosti, kada budemo završili kompletan sistem gradske železnice, koji će inače biti povezan i sa Pančevom, a i sa nekim vojvođanskim opštinama od Surčina pa nadalje, ukupno kupiti 39 takvih vozova. Sada kupujemo devet i još 30 i tada ćemo imati povezani i Obrenovac i Mladenovac, Lazarevac, Surčin, Barajevo i Sopot", rekao je Vesić.

Dodaje da će svako od tih mesta imati bar dvadesetak polazaka ka gradu, tako da će biti dobro povezana sa centrom Beograda.

"To će značiti manje zagađenje, manje korišćenja autobusa i automobila i zato je ova pruga značajna ne samo za Eskpo, već što prdstavlja i početak izgradnje BG voza odnosno gradske železnice", naglasio je Vesić.

Ministar je rekao da će ove godine početi i izgradnja brze pruge između Beograda i Niša, u dužini od 230 kilometara, koja je podeljena na tri deonice.

"Prva delenica je Beograd- Velika Plana. Druga je Velika Plana- Paraćin i treća je Paraćin-Trupale. Mi očekujemo da do kraja septembra pustimo predkvalifikacione tendere za drugu deonicu, između Velike Plane i Paraćina, čija je dužina 62 kilometra, i za deonicu između Paraćina i Trupale, čija je dužina 82 kilometara. Pošto su ti tenderi u dva koraka, prvi korak je predkvalifikacija, da se izaberu kompanije koje ispunjavaju uslove, a onda te kompanije da ostave ponudu u drugom koraku", rekao je Vesić.

Vesić je naveo da će testiranje na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice raditi holandska kompanija i Deutsche Bahn koja je jedna od najvećih svetskih kompanija za tehnički pregled.

"Pruga će biti završena do kraja ovog meseca i tada kreću testiranja. Prvo se radi statičko testiranje, zatim dinamičko testiranje, onda se radi tehnički prijem. To radi jedna od holandska kompanija. Očekujem da 23. septembra treba na prugu da uđe Deutsche Bahn (Dojče ban), koji treba da radi do 15. oktobra tehnički prijem pruge i dinamičko testiranje. Kada se to bude završilo, od 15. oktobra počinjemo sa probama pruge. To je novih 108 kilometara pruge, sa postojeći 76 kilometara pruge koju imamo između Beograda i Novog Sada, što je 184 kilometra", rekao je Vesić.

Tada će se, dodaje, od Beograda do Subotice stizati za sat i deset minuta, a između Beograda i Vrbasa za pedesetak minuta.

Pruga Novi Sad- Subotica je veoma važna, jer predstavlja naš izlaz prema Evropi, rekao je Vesić i dodao da će biti puštena u saobraćaj krajem novembra ili početkom decembra.

Vesić je podsetio da će kada Mađarska završi svoj deo pruge moći da se putuje od Beograda do Budimpešte za manje od tri sata.

Ministar je naglasio da je veoma važno da se ova pruga završi što pre, jer kada bude završena putovaće se brzinom od 230 kilomatara na sat, a od Beograda do Niša stizaće se za sat i 40 minuta.

"Mi ćemo narednih nedelja pustiti tender za jednu poddeonicu, između Stalaća i Đunisa, za to smo već završili predkvalifikaciju i upravo smo juče dobili od naših partnera iz EU banke saglasnost da možemo da pustimo tender, tako da ćemo tu brže dobiti izvođača ", objašnjava ministar za Tanjug.

Vesić je naglasio da se na deonici Stalać-Đunis nalazi važan tunel 4.

"Već do kraja ovog meseca počećemo radove na tom tunelu. Tako da, ako gledate formalno - pravno, radovi na pruzi počinju već ovog meseca, ali ćemo prave i najveće radove već imati u prvoj polovini sledeće godine", rekao je on i izrazio uverenje da radove u punom zamahu možemo videti početkom sledeće godine.

Vesić je rekao da se radi i 23 kilometra od Niša prema Brestovcu i očekuje se da do kraja godine taj deo bude završen.

"Nama ostaje još 135 kilometara pruge od Brestovca do srpsko-makednoske granice. Ako Makedonci budu radili svojih 50 kilometara do Skoplja, a o čemu smo se dogovorili sa makedonskom vladom, mi ćemo imati povezano i Skoplje, Niš, Beograd, Novi Sad, Suboticu i Budimpeštu", naglasio je ministar.

Vesić je naveo da je obnova barska veoma važna i da se radi o deonici dužine 210 kilometara.

"Mislim na deo između Valjeva i Vrbnice, pošto je već rekonstruiran deo između Resnika i Valjeva. Mi smo tu prugu kandidovali za projekat rasta Zapadnog Balkana koje nam je dala EU. Tu i prugu prema Preševu, odnosno Skoplju", rekao je Vesić.

Vesić je rekao da očekuje da će veoma brzo dobiti potvrdu, prvo od Evropske komisije, da želi da finansira radove na toj pruzi.

"Oni su veoma mnogo insistirali na toj pruzi, tako da bi sad kada smo odlučili da radimo tu prugu sa njima, bilo lepo da to brzo završimo. I da dobijemo dobar grant", rekao je on i podsetio da smo za prugu Beograd- Niš dobili 610 miliona evra granotova.

Vesić je rekao Tanjugu da je reč o veoma zahtevnoj pruzi za radove.

"Ima puno tunela, prolazi kroz težak teren, ali i kada je građena 1976. ona je bila tada infrastrukturno čudo u Evropi, ali je neophodna sada rekonstrukcija", rekao je on.

Vesić je podsetio da je razgovarao nedavno i sa ministrom saobraćaja i pomorstva Crne Gore Filipom Radulovićem i da su oni tu prugu prema Srbiji, svoj deo, Beograd-Bar, kandidovali kod EU za podršku upravo iz istog programa.

Vesić je rekao da se Srbija povezuje pruga sa celim regionom.

"Mi završavamo projekat rekonstrukcije pruge od Rume- Šapca do Loznice. To je deo pruge Beograd-Sarajevo. Pričao sam o tome sa bosanskim ministrom Edinom Fortom i sa Nedeljkom Čubrilovićem ministrom iz Republike Srpske. Oni će sa svoje strane tražiti sredstva. Mi ćemo naših 145 kilopmetara pruge rekonstruisati i to je naša veza sa BiH, odnosno Republikom Srpskom", rekao je Vesić.

Pored toga, završava se izbor kompanije koja treba da uradi projekat rekonstrukcije pruge između Beograda, zatim Vršca i rumunske granice, tako da ćemo imati i vezu prema Rumuniji, naveo je Vesić.

"Predsednik je najavio da ćemo raditi rekonstrukciju regionalne pruge Pančevo-Novo Miloševo- Subotica i radiće se tih 30 kilometara od Novo Miloševa- Kikinde do rumunske granice, tako da će biti i to još jedna veza sa Rumunijom", objašnjava Vesić.

Vesić je podsetio da je otvorena pruga Subotica- Segedin i naveo da će se sa Mađarima raditi pruga Subotica- Baja.

Ministar je dodao da se završava i projekat rekonstrukcije pruge Beograd - Šid, koja bi trebalo u nekoj budućnosti da bude veza prema Ljubljani i Beču, ali da to zavisi i od drugih zemalja koje se nalaze na toj pruzi i da li oni to žele.

