Predsednik Vučić iz Kaira: Očekujemo da uvećamo trgovinsku razmenu sa Egiptom na 200 miliona evra (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas zvaničnu posetu Egiptu sastancima sa egipatskim zvaničnicima, nakon čega će učestvovati na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu, koji će okupiti veliki broj srpskih i egipatskih privrednika.

11:25 - Predsednik Vučić se obraća posle sastanka sa premijerom Egipta i prisustvu na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu.

- Veoma dobri razgovori sa premijerom Egiptom, očekujemo da uvećamo trgovinsku razmenu za 100 miliona evra i da bude 200 miliona evra. Videli ste i dobro ponašanje i naše i njihove privredne komore, rade već na konkretnim primerima. Tražimo prostor svuda da i naši ljudi mogu da obezbede prostor za jedinstveno tržište, i da Egipćani ne samo da ne izgube na ceni već da robu istog kvaliteta dobiju po nižim cenama, što je obostranom interesu. Važno je uspostaljanje linije između Beograda i Kaira što je pre moguće. Pokušaćemo i Niš da spojimo sa Aleksandrijom. Istovremeno razgovarali smo u učešću njihovih kompanija na Ekspo i samom učešću Egipta na Ekspo - rekao je Vučić i dodao:

Dogovorili smo učestale sastanke članova vlade. Sve u svemu velika i ogromna zemlja. U budućnosti ćemo sa Egiptom da razvijamo još bliže odnose. Nama je trebalo papirče da uđemo u Egipat, a njima nije dozvoljeno dok nam pametnjakovići ovog sveta ne daju da vodimo svoju politiku. To je jedino što je premijer Madbuli zamerio, naravno, na kulturan način.

Komentarišući izjavu Ramiza Salkića, koji je rekao da "Srbija nikad neće odustati od teritorijalnih pretenzija prema BiH", Vučić je rekao:

- To su ljudi koji kažu da su Srbi počinili četiri genocida do sada. Srbi su krivi za zločine i u Drugom svetskom ratu izazvane od NDH i Hadžar divizije kao udarne snage jedne od udarnih snaga NDH. Mada na to sve ste do sada navikli, ne znam čemu se čudite. O članu Predsedništva Bećiroviću pročitajte njegovu knjigu, naziv kljige je 'teriorijalne pretenzije Srbije na BiH', ili tako nešto, nemojte me držati za reč. I videćete da za četiri genocida optužuje Srbiju - kazao je Vučić.

11:15 - Predsednik Vučić se obratio na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu.

11:00 - Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Arapske Republike Egipat Mostafom Madbulijem.

- Odličan sastanak sa premijerom Egipta Madbulijem u novoj administrativnoj prestonici Egipta, koja svojim opsegom i strukturom nadmašuje brojne velike investicione i građevinske poduhvate u svetu. Istakao sam da je ovakav kapitalni projekat ujedno i pokazatelj ekonomske moći i vizije jedne države i podsetio da je i projekat Beograd na vodi na sličan način promenio lice našeg glavnog grada - napisao je Vučić na Instagramu.

10:30 - Počeo egipatsko-srpski poslovni forum u Kairu, prisustvuju Vučić i premijer Egipta

Egipatsko-srpski poslovni forum počeo je danas u Kairu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Egipta Mostafa Madbulija.

10:00 - Vučić u obilasku nove administrativne prestonice Egipta,sledi sastanak s premijerom

Predsednik Vučić stigao je danas u novu administrativnu prestonicu Egipta, Novi Kairo i sastaće se sa predsednikom Vlade Egipta Mostafom Madbulijem.

Nakon toga, predsednik Srbije razgovaraće sa predsednikom Parlamenta Arapske Republike Egipat Hanafijem Ali Gebelijem.

Tanjug Video/Zoran Veljanoski/Printscreen Tanjug Video/Zoran Veljanoski/Printscreen Tanjug Video/Zoran Veljanoski/Printscreen Tanjug Video/Zoran Veljanoski/Printscreen

Potom će se obratiti na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu, na kojem će učestvovati 87 kompanija, od čega je 39 srpskih, a 48 egipatskih.

8:50 - Predsednik Vučić obraća se iz Egipta.

Predsednik Vučić je u Kairu izrazio zabrinutost zbog napada na Dolanda Trampa i poručio da se nada da će to ludilo mržnje koje se širi svuda po svetu da prestane i poželeo Trampu brz oporavak.

- Želeo bih još jednon da izrazim zabrinutost zbog užasnih događaja koji su se zbili noćas u SAD, pokušaj atentata na bivšeg predsednika i što je još važnije predsedničkog kandidata Donalda Trampa. Želim mu dobro zdravlje i brz ooravak - rekao je Vučić novinarima posle sastanka u Kairu sa poglavarom Koptske pravoslavne crkve i patrijarhom Aleksandrijskim Tavadrosom II.

Vučić je rekao da se nada da će prestati to ludilo mržnje koje se širi svetom i da će, kako je rekao, postojati veće poštovanje.

- I da će biti manje agresije posebno od onih koji uvek drugima prebacuju da su agresivni a najčešće baš sa te strane dolaze napadi. Verujem u snagu američkog naroda da sve ovo prevaziđe i uverenje da ćemo i mi u Srbiji uspeti da sačuvamo razum i da razumemo koliko je mir važan i koliko je stabilnost važna i da guramo zemelju napred - naglasio je Vučić.

8:00 - Drugog dana posete predsednik Vučić se sastap sa poglavarom Koptske pravoslavne crkve i patrijarhom Aleksandrijskim Tavadrosom II.

Imaće i odvojene susrete sa predsednikom Parlamenta Arapske Republike Egipat Hanafijem Ali Gebelijem, kao i predsednikom Vlade Egipta Mostafom Madbulijem.

Potom će se obratiti na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu.

Na forumu će, kako je Tanjugu rečeno u Privrednoj komori Srbije, učestvovati 87 kompanija, od čega je 39 naših, a 48 egipatskih.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) lane je ukupna spoljnotrgovinska razmena sa Egiptom iznosila 88,3 miliona dolara.

Prvog dana posete Vučić je u Kairu razgovarao sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom Al Sisijem o svim važnim geopolitičkim pitanjima, ali i o najkonkretnijoj bilateralnoj saradnji između dve zemlje, a posebno važnim je ocenio to što je dogovorena saradnja na vojnom nivou.

Održan je i plenarni sastanak dve delegacije prevođene predsednikom Vučićem i predsednikom Egipta.

U prisustvu dvojice predsednika u Kairu je potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje i još 10 bilateralnih dokumenata o saradnji dve zemlje u različitim oblastima.

Vučić je u subotu razgovarao i sa generalnim sekretarom Arapske lige Ahmedom Abdulom Geitom o najvažnijim globalnim pitanjima kao i o mogućnostima za saradnju.

Takođe je posetio Memorijalni kompleks Neznanom junaku u Kairu, u distriktu Nasr, i položio venac na grob Neznanom junaku.

Obišao je i spomen-grobnicu predsednika Egipta Anvara Sadata, koja se nalazi u okviru Memorijalnog kompleksa i položio venac na grob.

Ovo je prva poseta predsednika Srbije Egiptu posle skoro 15 godina.

Prethodno je u julu 2022.godine u zvaničnoj poseti Srbiji boravio predsednik Egipta Al Sisi, što je bila prva poseta šefa egipatske države u poslednje tri i po decenije nasoj zemlji.

Tom prilikom potpisano je 13 sporazuma, uključujući i Deklaraciju o strateškom partnerstvu.

Autor: Snežana Milovanov