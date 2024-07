LICEMERSTVO DRAGANA ĐILASA: Do pre nekoliko godina pričao da je litijum razvojna šansa za Srbiju, a sad naprasno obrnuo ploču

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde i bivši predsednik Demokratske stranke, izjavio je da litijum nije srpska nafta, niti to može biti, što je i te kako licemerno izjaviti ako se zna da je do pre samo nekoliko godina pričao o litijumu kao šansi za Srbiju.

Ovako je govorio pre...

Interesantno je da je upravo Dragan Đilas taj koji je do pre nekoliko godina govori o litijumu kao šansi za Srbiju, navodi da će to "zaposliti hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje".

Upravo ove reči Đilas stoje u intervjuu koje je dao "Nedeljniku" u oktobru 2017. godine.

- Hajde da pričamo o Beogradu, o ekonomiji. Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Srbija. To su teme koje su nam danas potrebne, a ne da ljudi koji ne podržavaju ovu vlast obraćaju pažnju na to šta kaže Vučić, Vesić i Mali.

On je i u aprili 2023. godine u emisiji na Euronjuzu govoreći o litijumu naveo:

- Ali ja verujem da je to šansa za nas. Vrlo velika razvojna šansa. Razvojna šansa, tako je. Kada uđemo u EU, budemo blizu njima, onda ćemo imati standarde koji tamo važe. Ako bude mogao da se vadi litijum u Nemačkoj, moći će da se vadi i u Srbiji. Znači to ništa nije sporno.

Hronologija dolaska "Rio Tinta"

Hronologija dolaska "Rio Tinta" u Srbiju i njegovo višedecenijsko prisustvo u našoj zemlji otkrivaju da je političko usijanje zbog kopanja litijuma duboko utopljeno u dnevnu politiku i da otpor prema ovoj multinacionalnoj kompaniji organizuju mnoge opozicione perjanice koje su bile uticajni državni funkcioneri i deo vlasti koja je krčila put "Rio Tintu" u Srbiji.

- "Rio Sava" je došla kao predstavnik "Rio Tinta" 2001. godine, u vreme vlade Zorana Đinđića - izjavio je svojevremeno Boris Tadić.

Prvi dokument potpisala je prva vlada Vojislava Koštunice (DSS), kada je resor rudarstva vodio Radomir Naumov (DSS). To ministarstvo je 8. juna 2004. odobrilo "Rio Sava eksplorejšenu", ćerki firmi "Rio Tinta", izvođenje geoloških istraživanja.

Ista vlada stoji i iza više kasnijih dokumenta koji definišu okvire aktivnosti pomenute kompanije. Drugi dokument potpisan je 17. januara 2005. i njime se odobrava izvođenje geoloških istraživanja u okviru proširenih granica istražnog prostora. Treći je izdat 26. septembra 2005. i zapravo je dozvola države da se mogu izvoditi geološka istraživanja na teritoriji Loznice, taksativno na istražnim poljima od 1 do 11. Koštuničina prva vlada takođe stoji iza četvrtog dokumenta koji je potpisan 15. januara 2007, kada je "Rio Savi" odobreno devet novih istražnih polja. Još devet istražnih polja kompanija dobija i u drugoj Koštuničinoj vladi, u kojoj rudarstvo vodi ministar Aleksandar Popović (DSS), i on je potpisan 4. januara 2008.

Vlada Mirka Cvetkovića (DS), u kojoj je Petar Škundrić (SPS) bio ministar rudarstva, a zatim Oliver Dulić (DS), nije mnogo čekala, već je u prva dva meseca mandata (28. avgusta 2008) odobrila nastavak izvođenja sa novim i dužim koordinatama. Takođe, Cvetkovićeva vlada potpisuje još dva dokumenta: 15. septembra 2009. odobrava još osam novih istražnih polja s potpisom tadašnjeg ministra rudarstva Petra Škundrića, a 14. aprila 2011. još sedam s potpisom Olivera Dulića, koji je posle rekonstrukcije vlade preuzeo resor rudarstva. Ova vlada je 18. januara 2012. donela i Strategiju za upravljanje mineralnim resursima Srbije do 2030. godine, u kojoj se govori o značaju litijuma za srpsko rudarstvo.

Suštinski pomak "Rio Sava" napravila je kada je 1. februara 2012, na samom kraju mandata Cvetkovićeve vlade, dobila odobrenje za izvođenje radova po projektu dobijanja uzoraka rude bora i litijuma za tehnološka ispitivanja u poluindustrijskom obliku metodom bušenja bušotina na velikom prečniku fi 500 mm iz ležišta Jadar kod Loznice. Svi ovi dokumenti su potpisani dok je predsednik države bio bivši lider DS Boris Tadić.

Brnabićeva: Ko je doveo Rio Tinto?

Predsednica parlamenta Ana Brnabić nedavno je kazala gostujući na Kurir televiziji da postoje političari koji su besramni navodeći. - Postaviću javno pitanje. Pošto mi je juče Stranka slobode i pravde, direktni potomak Demokratske stranke i ostalih satelita, postavila javno pitanje oko litijuma, pa da pitam: Vi ste sada protiv litijuma, možete li vi građanima Srbije da objasniti, a što ste vi 2001, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012. bili "za"? Jeste li vi doveli Rio Tinto ili smo mi doveli Rio Tinto? A zašto ste vi bili tada "za", a danas niste? - kazala je u petak ona gostujući na Kurir televiziji.

Brnabićeva je otkrila i da je prošle nedelje od meštana Loznice saznala da je kandidat ispred čitave ujedinjene opozicije za gradonačelnika Loznice na prošlim izborima bila žena čija je porodica prodala zemlju Rio Tintu.

- I šta sad? Tamo jesu li bili moramo, možemo, hoćemo, nećemo, ćute, mute, tute, Ne damo Jadar, Ne davimo Beograd... I njihov kandidat, njena porodica prodala zemlju Rio Tintu za rudarenje litijuma, ali ste vi protiv čega? Litijuma i Rio Tinta? Đilasov kum je za 720.000 evra prodao zemlju Rio Tintu, ali je Đilas protiv Rio Tinta - navela je ona.

Autor: Marija Radić