Amerika ima OBAVEZU da Srbiju vuče napred! Grenel: Ako Tramp pobedi, Zapadni Balkan biće u FOKUSU naše politike!

Ričard Grenel, nekadašnji izaslanik bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine, kazao je da će Trampova administracija, ukoliko bude opet na vlasti, od regiona Zapadnog Balkana napraviti prioritet u svojoj politici te obećao da će "svi koji žive na Balkanu moći da se uvere u napredak celog regiona" ukoliko Donald Tramp ponovo postane predsednik SAD.

Kako je rekao, Amerika ima obavezu da "nastavi da vuče napred Srbiju" i da želi Zapadni Balkan koji sarađuje posle užasnih konflikata.

- Priznajem ja ne znam patnju kroz koju su mnoge vaše porodice prošle i često deluje da su Amerikanci bezosećajni sa svojim porukama 'nastavite napred', 'prebrodite to', ali kada pričamo o pokretanju napred to je zato što volimo region, ne zato što smo bezosećajni - kazao je Grenel na republikanskoj konvenciji u Milvokiju na kojoj je bilo prisutno i nekoliko stotina Srba.

"Postoje vrednosti zbog kojih treba prevazići prošlost"

Grenel je dodao da se nada da "u regionu shvataju da postoje vrednosti zbog kojih SAD govori da se treba prevazići prošlost".

- To nije zato što ne poštujemo prošlost, to je zato što mi ne znamo ono što vi znate i zato nam morate oprostiti što smo ponekada bezosećajni, ali to je zato što smo fokusirani da od vašeg regiona napravimo neverovatan region - kazao je Grenel.

Obećao je da će Trampova administracija, ukoliko uz pomoć podrške Srba dođe ponovo na vlast u SAD, u fokus svoje politike staviti region Zapadnog Balkana i njegov napredak.

