Alempić: MGSI uveliko razvija mrežu e-punjača, proizvodnja električne 'pande' dodatni vetar u leđa (VIDEO)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na inicijativu ministra Gorana Vesića, već uveliko na auto-putevima razvija mrežu elektičnih punjača, kojih će samo do novembra biti još oko 30, a početak proizvodnje električne "grande pande" u Kragujevcu biće dodatni vetar u leđa da se taj proces nastavi istim tempom, izjavio je danas pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Miroslav Alempić.

Alempić je podsetio da je upravo na predlog ministra Vesića izmenjen Zakon o planiranju i izgradnjni tako da pruži osnove za razvoj infrastrukture za električne punjače i alternativna goriva, pa će tako od naredne godine sve nove zgrade, rezidencijalne ili poslovne, morati da imaju određen broj električnih punjača, dok će sve benzinske pumpe na državnim putevima I A reda morati da na četiri mesta za točenje goriva, imaju po jedan e-punjač.

"Priprema se propis o uspostavljanju infrastrukture za atrenativna goriva, koji će definisati e-punjače u smislu njihovih kapaciteta, potrebnih mesta.. Idemo ka uređenju ove oblasti, a početak proizvodnje električne "grande pande" u Kraujevcu je dodatni zamah i vetar u leđa koji će ubrzati sve ovo", rekao je Alempić za Novo jutro TV Pink.

On je naveo da su lane u Srbiji bila registrovana 25.422 automobila, od čega je 331 potpuno elektičan automobil i 6.006 hibrida. Takođe, 25 odsto učešća u prošlogodišnjoj prodaji automobila činila su vozila sa nekim elementom struje.

Alempić je naveo da na auto-putevima sada postoji osam e-punjača na mestma za koja su zaduženi "Putevi Srbije", dok na benzinskim pumpama ima najmanje 50 električnih punjača.

"To nije dovoljno i zato idemo u novi korak. Na tenderu Ministarstva i 'Puteva' izabran je izvođač koji će u narednih godinu 16 odmorišta pretvoriti u 'zelene oaze', na kojima će biti ugrađeno najmanje pet a najviše 20 punjača. Već sledeće sedmice počinje ugradnja novih 10 e-punjača. Za to je potrebno mesec do mesec i po dana, a nakon toga biće ugrađeno još 10. I kada se završi deonica Moravskog koridora, od Kruševca do Vrnjačke banje, tu će biti još pet, šest e-punjača. Tako da ćemo do kraja ove godine imati novih 34 e-punjača na putevima", rekao je Alempić.

U "zelene oaze", dodao je, biće pretvorena neiskorišćena odmorišta duž puteva, gde će uz postavljene e-punjače, biti otvoren i neki restoran, kafić, gde će vozači moćiu da se odmore, napune svoje vozilo.

Alempić je precizirao da se trenutno korišćenje električnih punjača u nadležnosti "Puteva Srbije" ne naplaćuje, dok se na benzinskim stanicama ta usloga plaća.

Najavio je da će se sa uspostavljajnem novih punjača, njihovo korišćenje naplaćivati, po jedinici vremena, a kasnije i po utrošenim kilovatima.

Pojasnio je da će se punjači puniti i na solarne panele.

"Eletrični punjači se pune na struju, pa je velika potrošnja. Moramo da nađemo alternativne izvore energije, a to su solarni paneli. Na svih 16 zelenih oaza biće solarni paneli, kako bi se deo energije koja nedostaje dopunio na taj način", dodao je on.

Napomenuo je da će u zelenim oazama biti instalirani brzi punjači, jer će izvođač koji je dobio posao na tenderu Ministarstva i "Puteva" ugrađivati punjače snage 165 kilovata, što je dovoljno za punjenje od 15-ak minuta.

Alempić je ukazao i da je obaveza Srbije, kao potpisnice Zelene agende, da od 2025. godine nema u upotrebi motore koji emituju ugljen-dioskid, što znači da se moraju obezbediti alternativni energenti, a za struju je to - litijum.

"Moramo da ga nađemo, da ga eksploatišemo da bismo mogli da pokrećemo električne automobile. Postoje i druga alternativna gorova, koja mogu da proizvedu struju, poput vodonika, a to je slećeda faza koja nas čeka", dodao je Alempić.

Dodao je i da nijedna zemlja nije uspela da podigne svest o kupovini električnog automobila bez nekog vida subvencija, finansijskih ili nefinansijskih.

Srbija je do prošle godine subvencionisala i nabavku hibrida i kupovinu potpuno električnih vozila, dok se od ove godine subvencioniše samo kupovina u potpunosti električnih automobila.

"Za to je iz budžeta izdvojeno 170 miliona dinara. Svako ko kupi električni automobil može da dobije suvencije od 5.000 evra. Od 331 električnog autobomila registrovanog prošle godine, čak 310 kupljeno je upravo uz subvenciju.

Naveo je da će izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja biti uvedene zelene tablice i nalepnice, koje će vozačima električnih automobila omogućiti neke popuste i pogodnosti, a tako će biti lako prepoznatljivi.

"Sve ovo će nas u putnoj privredi naterati da razmišljamo na taj način. Obnovljivi izvori energije su neophodni, zelene oaze moraju da imaju kapacitet oko 400 kilovata, pa i od jednog megavata, a za kamionske terminale punjače čak i jačine 3.600 kilovata... To je veliko optećenje za energetski sistem, zato nam je potrebna struja iz obnovljivih izvora energije. Zato je ministar Vesić dao nalog da se uradi studija koja će ispitati putni koridor duž auto-puta, na oko 1.000 kilometara mreže, za sva mesta na kojima mog da se postave solarni paneli. Takođe i paneli za zaštitu od buke postaće solarni paneli, pa će oprema duž auto-puta moći da dobija struju iz solarnih panela", rekao je Alempić.

