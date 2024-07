Terzić: Jovanović je najveći licemer i lažov na političkoj sceni

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke kaže da agitovanje za interese stranaca, svojstveno je za Đilasovu desnu kolonu koju predvodi Miloš Jovanović. Umesto razgovora sa građanima tokom kampanje za prethodne parlamentarne izbore u centrali DSS-a primale su se instrukcije političkih komesara britanske i američke ambasade, sa ciljem "majdanizacije" i ponovnog rušenja sopstvene države u režiji istih onih koji su to već činili 2000. godine. Ipak, srpski narod im je jasno stavio do znanja da veruje jedino Aleksandru Vučiću i da će tako biti i u budućnosti, jer narod više niko poput pajaca iz DSS-a ne može da prevari. Jednom su digli narod za glupost 2000-te godine i nikada više.

Tada su pod plaštom borbe za ljudska prava, mir i demokratiju nasilnim putem, bez političke volje građana preuzeli vlast uz svesrdnu pomoć stranaca, a sada to isto rade pod plaštom lažne borbe za zaštitu životne sredine. E pa, kako su radili i kako su pripremali ulične revolucije, tako ih je srpski narod i glasao. Jednostavno, ostali su tamo gde im je i mesto, a to je na margini srpske društvene i političke scene. Umislio je Jovanović da će preko ulice ponovo na vlast i to uz pomoć stranaca koji su uvreženi sa crnogorskom mafijom i koji mole Boga da neko odradi prljavi posao Čabe Dera, jer jedino tako mogu da pobede Aleksandra Vučića.

U principu, kada govorimo o DSS-u i Milošu Jovanoviću, onda govorimo o najvećim lažovima, kukavicama i licemerima na političkoj sceni Srbije, jer ti ljudi su doveli Rio Tinto u Srbiju, govorili da je to najveća razvojna šansa za našu državu, a sada su tobož protiv, i to samo iz prostog razloga, što od realizacije jednog takvog projekta neće imati nikakvu ličnu korist ni oni, a ni njihov politički guru i vodeći ideolog, Dragan Đilas.

Smeta Milošu svaki projekat koji će srpsku državu osnažiti, ekonomski, politički i vojno, te je shodno tome spreman da bude u savezu sa Brajanom Brkovićem, Marinikom i ostalom drugosrbijanštinom koja svakodnevno vređa SPC, skrnavi srpske zastave i koja bi koliko sutra, da je ne daj Bože na vlasti zajedno sa DSS prihvatila nezavisnost lažne države i potpisala da smo mi Srbi genocidan narod. Ne kažu džaba ljudi:"S kim si takav si".

A na bezočne laži koje plasiraju zajedno sa autošovinstima, odgovaraćemo uvek i svuda, kako nas Miloš Jovanović i Đilasove lutke na povocu stranih NVO i organizacija u vlasništvu Srđe Popovića ne bi uvukle ponovo u godine propadanja i vratili u vreme kada smo kao narod i država zahvaljujući upravo DSS-u bili na kolenima.

Litijum im neće biti šansa da politički profitiraju, ruše vlast na ulici i ostvaruju ličnu korist puneći sopstvene džepove. U skladu sa svim ekološkim standardima iskoristićemo šansu da Srbiju osnažimo ekonomski, a samim tim i politički, jer to je jedina garancija da ćemo odbraniti srpske nacionalne vrednosti na KiM i u Republici Srpskoj i da ćemo povratiti sve ono što je u vreme DSS-a uništeno i rasprodato. A podsetiću, nakon rasipnika iz DSS ostali smo bez industrije, fabrika, vojske i izlaza na more.

Autor: Dubravka Bošković