Terzić: Jovanović i Đilas služe interesima stranaca

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, oglasio se saopštenjem u kojem je naglasio da je Srpski narod apsolutno uz Aleksandra Vučića i to je neprikosnoveno pokazao na izborima znajući da to što on obeća to i ispuni, a što je najvažnije to nepogrešivo bude dobro za srpsku državu.

- Devedesetih su politički predstavnici DSS-a u osvit NATO agresije širom Beograda sa svojim koalicionim partnerima lepili plakate "Srbija na Zapadu", kako bi se dodvorili svojim prozapadnim mentorima koji su ih posle sprovedenih obuka u inostranstvu, putem petooktobarske obojene revolucije i bez političke volje srpskog naroda instalirali na vlast- napisao je Terzić u saopštenju i dodao:

- Poslušno su Jovanović i Đilas služili interesima stranaca te su tako predstavnici DSS-a dvehiljaditih sprovodili kampanju "Izvodljivo je" i ubeđivali nas da Evropska unija nema alternativu i to dok su uporedo sa tim predali celo srpsko vojno i političko rukovodstvo u Ševeningen. A odnose sa zapadnim centrima moći gradili su kroz oslobađanje najgorih šiptarskih terorista i krvnika iz srpskih zatvora. Zbog svojih političkih nedela i servilnosti prema političkim komesarima stranih ambasada koje tokom kampanje goste u centralama svojih kombi stranaka, na podršku naroda mogu da zaborave.

- Dok su pripadnici DSS-a vređali nacionalno dostojanstvo srpskog naroda, bežali od borbe i kukavički vraćali mandate, Srbija je ekonomski, politički i vojno propadala, a o novim investicijama mogli smo samo da maštamo. Ostavili su nas bez armije, industrije i izlaza na more, pokušavajući da od Kosova i Metohije naprave našeg suseda, baš kao što su to uradili od Crne Gore. Za vreme njihove vladavine o životnoj sredini nije moglo da se govori, jer se više od pola miliona naših građana koje su pljačkaškim privatizacijama oterali na ulicu borilo za goli život- piše u saopštenju.

- I kako nekada, tako i danas ponovo ih kontrolišu i ujedinjuju isti oni srbofobi sa Zapada koji ne žele snažniju srpsku državu, te shodno tome preko Miloša Jovanovića i Dragana Đilasa jurišajući i udarajući na Aleksandra Vučića udaraju na budućnost srpske države, ne bi li se ponovo dočepali državne kase i ne bi li završili uništavanje srpske države koje su započeli 2000. godine, a nisu uspeli da dovrše 2012. godine, jer su ih srpski narod i Aleksandar Vučić poslali tamo gde im je i mesto, a to je na margine društvene i političke scene- piše u saopštenju.

- Srpski narod je apsolutno uz Aleksandra Vučića i to je neprikosnoveno pokazao na izborima znajući da to što on obeća to i ispuni, a što je najvažnije to nepogrešivo bude dobro za srpsku državu- zaključio je Terzić.

Autor: Jovana Nerić