Vesić Ćuti: Koliko stabala sme da poseče vaš kum, a da vi ćutite?

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić upitao je danas u parlamentu poslanika Aleksandra Jovanovića Ćutu koliko stabala sme da poseče njegov kum, kako bi gradio, dok on ćuti, s obzirom da na proteste nije zvao kada je njegov kum posekao čak 461 stablo.

Vesić je naveo da je dobro što se u skupštinskoj sali čulo priznanje poslanika Aleksandra Jovanovića Ćute da je njegov kum posekao stabla da bi na toj parceli gradio zgradu.

"Čuli smo da je to tačno, ali da nije 461 stablo… Nego, koliko je – 300, 200, 100…? Znači, on može da seče stabla, jer je Ćutin kum, a neko drugi ne može… Čuli smo to kao priznanje. Koliko je dovoljno da poseče da bi savest bila mirna? Lažni ekolog drži lekciju svima. A, niste mogli da vidite protest kada su se ta stabla sela. Ćuta ne protestuje ni danas kada njegov omiljeni arhitekta radi svoj projekat i trenutno, dok ovo traje ova sednica seče stabla. Dakle, Kum je posekao 461 stabo, a vi ste ćutali“, rekao je Vesić.

Naveo je da je Jovanović izneo neistinite informacije i o reci Rakita, s obzirom da je, kako je istakao, dozvolu izdala opština Babušnica, a ne Ministarstvo.

"Postupak se sada vodi pred Ministarstvom, koje će doneti odluku u skladu sa zakonom, bez pritiska, a ja ću kao ministar stati iz ljudi koji odlučuju. Oni će da odluče po zakonu i niko pa ni vi neće da vrši pritisak na njih. Ne govorite neistine“, rekao je Vesić.

Zahvalio je poslanicima koji iznose konstruktivne predloge, te dodao da je važno da se ukaže na laži i zloupotrebe Narodne skupštine, što rade oni koji, kako je rekao, poput Jovanovića vode privatne ratove i od ekologije prave privatni biznis.

"Srbija će nastaviti da se gradi, jer je – uvek bolje kad se nešto novo uradi, pa ako je i gore od onoga što nikada nije urađeno kako je to svojevremeno govorio Duško Radović jer svako vreme ima svoje demagoge“, zaključio je ministar Vesić.

Autor: Dalibor Stankov