Evo ko ruši državu! Đurić putuje malo u Milano, pa u Atinu, Majami, na more, pa dođe i potpaljuje narod u Srbiji (FOTO)

Petar Đurić, osnivač pokreta "Ćale, ovo je za tebe" i ljuti opozicionar, svako malo pa putuje, čas u Milano, čas u Atinu, pa skokne do Majamija i na more, a nakon silnih putovanja dođe u Srbiju i ruši svoju zemlju i potpaljuje narod u Srbiji.

Malo Milano, malo Majami, malo Atina, sve to u par meseci, pa se skokne do nekog grada u Srbiji da se potpaljuje narod i ruši svoja zemlja, pa onda na more.

Ovo je dokaz da Đurić itekako lepo živi i provodi se po svetu i putuje, a non stop je protiv svoje zemlje i ruši je. Ovaj opozicionar non stop poziva na proteste i na nemire po ulicama Beograda i Srbije, a sada huška ljude i govori protiv litijuma.

Podsećemo, Petar Đurić iz fondacije i pokreta "Ćale, ovo je za tebe" glumi ekološkog aktivistu dok se baškario po Majamiju.

Đurić je inače poznat po blokadi auto-puta, protestima protiv radova na Starici, rušenju po Beogradu, protestovao je i pozivao na blokade Gazele i cele države, a često putuje po svetu da malo uživa.

Vidi se da sve se nema i sve mu je loše, pa bira „pristupačne“ destinacije.