Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je juče opoziciju da zatraži referendum za promenu predsednika države, navodeći da se protesti zbog iskopavanja litijuma ne organizuju zbog toga, već zapravo protiv njega lično.

Premijer Miloš Vučević je, odgovarajući na pitanje novinara, naglasio da su Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić odgovorni za građane Srbije i da nereda i haosa neće biti.

- Krajnji cilj onih koji politiku zloupotrebljavaju, jedna od važnih tema za našu državu i građane. Govorim o političarima, ne govorim o narodu. Građani, narod, su donekle zbunjeni, zabrinuti, jer su izloženi neverovatnom broju poluinformacija, netačnih informacija. Svi pričaju o nečemu o čemu veze nemaju, ne dozvoljavaju da struka sroči svoja mišljenja i stavove, nego naravno vide da je ovo tema na kojoj mogu politički da poentiraju i njihov krajni cilj je smena Aleksandra Vučića. Kao što je predsednik Republike rekao, nemojte da gubimo vreme, nemojte da trošite i narod i energiju, da zamajavate ljude, ne interesuje vas ni Jadar, ni jadarit, ne interesuje vas ni sudbina naroda u Podrinju, vas interesuje kako mene da pobedite, onda ajde da pričamo o referendumu za opoziv predsednika Republike. Ako bude ta procedura pokrenuta, onda ćemo sesti da pričamo zajedno sa predsednicom Narodne skupštine gospođom Brnabić i zajednički ćemo doneti odluku - naveo je premijer i dodao da su gotovo svi vodili državu kada je Rio Tinto došao u Srbiju, odobravali i promovisali rudarenje jadarita.

On je naglasio da su to nazivali najvećom šansom Srbije, a danas to vide kao temu gde bi mogli da plaše narod i naprave klimu za političke promene.

- Da ne bi upropastili razvojnu šansu Srbije, ajde da pričamo otvoreno o onome što vas zapravo interesuje, a to je politička sudbina predsednika Republike. Ako je to tema onda ajde da pričamo o tome, da ne zloupotrebljavamo neke druge stvari. Setite se prošle godine kako je bilo eksploatisano masovno ubistvo dece i ljudi na Vračaru i u Maloj Duboni i Orašju. To danas više niko ne spominje. Videli ste, nažalost, pre neki dan dešavali su se slične stvari širom sveta. Niko nije to politički zloupotrebio. A danas je neko u stanju da zloupotrebi opravdanu brigu građana da bi naneo nekome političku štetu. Razumeli smo poruku predsednika Srbije. Niko neće raditi ništa u Srbiji što može da ugrozi zdravlje ljudi i životnu sredinu. Svi živimo ovde, dišemo isti vazduh i pijemo istu vodu. Mi smo Vlada i predsednik Republike Srbije odgovorni za građane Srbije i našu državu. Nemojte da nam neko unosi razdore da bi naneo štetu Srbiji. Oni hoće nered i haos. Nema nereda i haosa, ima razgovora i ozbiljnog pristupa ovom projektu i praćenja da li će uopšte doći do realizacije, samo ako dobijemo garantije da sve bude po najvećim evropskim, svetskim i srpskim standardima po pitanju zaštite građana i životne sredine.

Autor: P. J.