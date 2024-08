Predrag Jeremić, urednik informative Pink.rs, povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji i upada policajaca Aljbina Kurtija u prostorije Pošete Srbija I hapšenja Srba, rekao je da od kada se Kurti nalazi na čelu privrmenih prištinjskih organa, da se vrši teror nad Srbima, a da to sve radi kako bi se podizale tenzije.

- Ne bih isključio mogućnost eskaliranja sukoba ukoliko Kurtij nastavi sa ovakvim terorom nad Srbima i nad srpskim institucijama. 2015. godine potpisan je sporazum koji se tiče telekomunikacija, što je obuhvatala i Poštu Srbije, koja je trebala nesmetano da radi. Mi smo danas u 2024. godini dočekali od strane Aljbina Kurtija da te sporazume uopšte, ne samo ne primenjuje, nego ih ne poštuje, ruši ih – kazao je Jeremić za TV Vesti i dodao:

- I večarašnji upad u prostorije Pošte Srbija govori nam o tome. On je spreman da na sve načine uvuče u taj problem i Srbe koji su verovatno sa pravom zabrinuti za svoju egzistenciju. Sve vreme Kurti pokušava da okrivi Beograd da želi da uđe u rat. Eskalacija takvi sukoba sigurno bi dovela do širenje problema i u Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori I svuda gde oni žele da grade tu nenormalnu ideju o Velikoj Albaniji.

Jeremić ističe da su geopolitičke prilike takve da je svet praktično na ivići trećeg svetskog rata.

- Nekima u svetu trebaju žarišta, da ukoliko se završi rat u Ukrajinie da bi oni mogli možda da aktiviraju sukobe negde drugde. Ako ne Bliski istok, onda će aktivirati Balkan. Tu su već od 90-ih godina i veoma lako mogu da jedno mirno stanje pretvore u ratni sukobi i neprijateljstva. To odgovara jednom delu sveta koji ne želi nikako promene, ne želi nikako boljitak. I ti ratovi koji se vode sada mogli bi da se zaustave da taj globalni svet želi to da uradi – rekao je Jeremić i dodao:

- Reagovanje ambasade SAD u Prištini o najnovijim dešavanjima na KiM, ne vidim nikako. Vidim kao još jedan napisani mejl koji je prosleđen privremenim prištinskim organima. SAD da žele da stopiraju Aljbina Kurtija i da ga “ukrote”, oni bi to mogli da urade. Mi ništa nismo imali osim pisanja tih prigovora Aljbinu. Nema pretnji, nema pisanja mejla. Jer ovo, ko zna koji je već zahtev američke ambasade da se Kurti smiri. Ako neće da vas posluša, a govorite da je vaš prijatelj, partner, ne vidim ni jedan drugi razlog zašto bi se nastavilo sa pisanjem, a ne nekim ozbiljnim akcijama protiv njega. Uvodili su neke besmislene sankcije prema Prištini koje apsoluno nisu imala nikakvog efekta. I amerikanci su svesni toga.

Jeremić je naveo da ni EU nije ništa ozbiljnije preduzela kako bi se Kurti zaustavio u svojim divljačkim namerama zastrašivanje srpskog stranovništva.

- Kurti je rešen da sever Kosova i Metohije isprazni od Srba. To mu naracno neće proći za rukom. To je jedna ta ista kuhinja. Jednostavno verujem da kada se malo stabilizuju stvari u svetu, da ćemo i mi doći na red da bi se, da kažem koliko toliko, poštenije razgovaralo za stolom. Da to što bude dogovoreno da će morati da poštuje I jedna I druga strana. Jer sve što se bude odlagalo, sve ovo što bude Kurti radio vodiće ka novom ludilu, ka jednom većem problemu – istakao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na zabranu dolaska potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vulina u Prebilovce u Bosni i Hercegovini da prisustvuje otvaranju izložbe posvećene stradanju srpskog naroda u Drugom svetskom ratu.

- Bošnjačka elita mora da shvati šta su ti Prebilovci, koja su stradanja Srba tu bila za vreme Drugog svetskog rata. Tu su pobijeni stari, nejač, žene… I ne dozvoliti da se dođe na obeležavanje državnom rukovodstvu Srbije je skandalozno. U svakom slučaju, izbrisati oni naša sećanja o stradalima neće, održat će se izložba, sad žao mi je što potpredsednik Vlade neće moći da bude tu i naše rukovodstvo, ali neka oni dođu i vide – istakao je Jeremić.

Komentarišući obeležavanje Dana sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja, Jeremić je rekao da je sigurno, dok je na čelu Srbije Aleksandar Vučić, da do takve neke situacije ne može i neće doći.

- Predsednik Vučić je u Loznici rekao “Mrak je pred zoru najgušći” govori samo jedno, da verujemo u neko bolje sutra, da će doći promene u svetu kada će se poštovati pravo i pravda. A što se tiče Oluje i njihovog ludila u Kninu, govori samo jedno, da oni nisu zaboravili svoje pokliče. I juče su uzvikivali svoje slogane za Dom spremni, koje potiču iz jedne ustaške politike. Oni se od toga nisu oprostili, nego nastavljaju i dalje metodom ustaštva. To uopšte Srbe neće zaplašiti i verujemo da će Srbi nastaviti da se vraćaju na svoja vekovna ognjišta u Hrvatskoj. To im negde smeta – rekao je Jeremić i dodao bi oni najviše voleli da Srbi ne budu povezani, nego da budu podeljeni na više strana.

Autor: Iva Besarabić