Protest Srba u Severnoj Mitrovici: Za nas je ovaj most – simbol opstanka

Srbi sa severa Kosova okupili su se danas na Trgu Braće Milić u Severnoj Mitrovici kako bi izrazili protest i nezadovoljstvo zbog sve češćih najava otvaranja mosta na Ibru. Oni su jednoglasno poručili da ne prihvataju otvaranje mosta, jer se, kako kažu, ne osećaju bezbedno.

12.59 Jovanović: Kurti poziva na rat zato što se plaši mira sa srpskim narodom

Profesor istorije sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Severnoj Mitrovici Luka Jovanović izjavio je da je gledati kako Srbima na Kosovu već godinama otimaju crkve i manastire, zabranjuju i ukidaju pravo na rad i slobodnu kretanja, uskraćuju pravo na život.

„Otimaju naša imanja u Leposaviću i Zubinom Potoku i pričaju da su im preci ostavili Gazivode. A, najteže je kako nam ubijaju i hapse braću. Istorija nas nikada nije prevarila, kada je tiranija ovakva, to je znak da joj je kraj“, poručio je Jovanović.

On je dodao da bi otvaranje glavnog mosta na Ibru pomerilo granicu srpskog jedinstva i istorije.

„Kako ćemo sutra da pogledamo u oči deci Jelene Tučev ili unucima Borivoja Spasojevića koji su mučki ubijeni kada su Albanci pokušali da etnički očiste Kosovsku Mitrovicu. Zato ne smemo da ćutimo i da očekujemo da će neko drugi da reši naše probleme. Ako danas i narednih dana budemo ćutali sutra će da nam uđu u škole, okupiraju crkve i manastire, u bolnice da nam uđu. Što je najgore, naša deca sutra neće znati ni ko su, ni šta su ni odakle su. I samo zato, ali i zbog onih ljudih koji su pre 20 godina stali zbog naših očeva i braće, i odbranili ovaj grad da mi danas možemo da stoji i da učinimo isto kao oni da bi naša deca mogla da se igraju ovim ulicama kao mi“, naglasio je Jovanović.

Jovanović se osvrnuo na istorijiske činjenice i poručio da protest i poruke sa njega nisu pozivi na rat, nego na mir.

"Ovo nije poziv na rat. Ovo je poziv na mir, na razgovor, suživot i dogovor. Nismo mi ti koji su ikada pozivali na rat. Kurti i Svečlja pozivaju na rat zato što se plaše mira sa srpskim narodom. U tom miru Kosovska Mitrovica je grad sa najviše dece, sa najviše studenata. U tom miru Kosovska Mitrovica je grad za sve i za takvu Mitrovicu se mi borimo“, zaključio je Jovanović.

11.56 Milojević: Otvaranjem mosta, čeka nas samo dalji progon

Direktor Pošte na KiM Ivan Milojević kazao je da dolazi iz policijske stanice gde je upravo završeno saslušanje posle teškog jučerašnjeg dana.

"Zatvorili su Pošte na severu, a očekujem da to urade i na jugu. Od njih samo zatvaranje očekujemo, najsrećniji bi bili kad bi sami sebe zatvorili. Ali mi to ne možemo da uradimo zbog sebe i svojih potomaka. Hoće da otvore most. Ja kao direktor Pošte vidim da je jedini način da zajedno stanemo i suprotstavimo im se. Znam šta ću ja da uradim i mnogi od vas ako Kurti otvori most. Staću mirno i demokratski i leći ću na asfalt, pa neka nas uhapse. Otvaranjem mosta, čeka nas samo dalji progon. Kad su doneli mere da zaustave dinar, imali smo redovnu liniju iz Gračanice do Goraždeva i u kombiju je bio novac za Srbe i Albance. Uhapsili su dva radnika, istraumirali našu koleginicu. Znate li koji je član za koji ih terete? Pranje para, iako je novac legalno ušao u zemlju. I mene optužuju, rekao sam da sam preuzeo ličnu odgovornost za sve, stojim ispred svojih zaposlenih. Ako treba nekoga da terete, neka terete mene, mogu ići i u zatvor ako treba", kazao je Milojević.

11.49. Vlahović: Otvaranjem mosta strah bi se samo povećao

Penzionerka Dušanka Vlahović poručila je u ime penzionera da među njima vlada strah i nemoć.

"Zatvorili su pošte, ukinuli dinar i time smo i mi zatvoreni ovde. Moramo da idemo u Rašku da podignemo penzije. Niko nas ne pita koliki su nam troškovi. Brinemo za budućnost naših porodica. Otvaranjem mosta strah bi se samo povećao. Ako Kfor i međunarodna zajednica otvore most, onda su dali dozvolu za etničko čišćenje. Svi se sećamo šta se događalo na mostu. To bi posle ukidanja dinara, bio poslednji udarac za sve Srbe. Apelujem na jedinstvo kako bismo prebrodili ove teške dane", rekla je Vlahović.

11.35. Komazec: Kada ste na strani istine i pravde, nemate čega da se plašite

Novinarka "Jedinstva" Rada Komazec poručila je da "kada ste na strani istine i pravde, nemate čega da se plašite".

Na stranicama Jedinstva je ispisana istorija Kosova koju niko ne može izbirsati, poručila je ona i podsetila da je taj list isteran iz Prištine 1999. godine, a kompletna imovina uzurpirana.

"Uzalud su bila naša pisanja međunarodnim organizacijama, nailazimo samo na zid ćutanja", podsetila je Komazec.

Nakon što su našli utočište, prognani su, kako kaže, i iz zgrade u Mitrovici.

"Održavali smo uzalud sastanke sa Kforom, sa Unmikom, samo su slegali ramenima", rekla je Komazec.

Mi smo ovde autohtoni i svoji i pružamo ruku Albancima da živimo u miru, dodala je ona.

Ona je poručila da nema prava da ćuti zbog svih onih novinara koji su stradali i napadnuti na Kosovu.

"Sada hoće da otvore most na kome se desilo hiljade etničkih napada", istakla je Komazec.

U sećanju Srba je i 13. februar 2000. godine, kada je više od 40.000 Albanaca iz južne Mitrovice pod nekakvim nazivom marš mira htelo da zauzme i upadne u severni, srpski deo, podsetila je i dodala da je francuski Kfor sprečio taj upad.

"Molimo vlast u Prištini da preispitaju svoje odluke, jer znamo da su oni naložili nelegalnim odbornicima u skupštini opštine Severna Mitrovica da donesu takvu odluku. Molim i međunarodnu zajednicu da zaustave pakleni plan Prištine", poručila je Komazec, ocenjujući da je u pitanju stara taktika ne bi li se Srbi sami iselili.

11.10 Kabašić: Besomučna otimačina na severu Kosova

Nekadašnji sudija Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabašić ocenio je da je na srpski narod poslednje dve godiine započeta besomučna agresija i otimačina na severu Kosova.

„Od tada je krenula serija akcija u kojoj će Srbi izgubiti sve uslove da opstanu ilil da se stvore svi uslovi da odu. Sve aktivnosti vlade Aljbina Kurtija usmerene su ka etničkom čišćenju Srba“, izjavio je Kabašić.

On je ocenio da se danas ponavlja situacija iz 1999. godine kada su se Srbi sabrali zato što tadašnja država nije bila spremna da im pomogne zbog čega su sami počeli da se samoorganizuju.

„Morali smo da se samorganizujemo da bismo opstali i uspeli smo. Most je tada sačuvao zapravo multietničnost na Kosovu. Jer ovaj grad i ovaj most su imali tu sreću da je na njemu prestalo etničko čićenje Srba koje je trajalo 1999. i 2000. godine. Za Srbe je ovaj most – simbol opstanka“, naglasio je Kabašić.

On je pozvao na jedinstvo Srba na Kosovu, posebno na severu.

„Moramo ili da se zajednički organizujemo ili ćemo biti oterani jedan po jedan. Imam gde da odem, ali neću. Planirao sam da ovde ostanem i ovde da umrem. I ne može niko iz Srbije da dođe i da živi ovde, ili da školuje svoju decu. To moramo mi, oslonjeni smo na sebe. I zato svi moramo da se okupimo. Jer, za Svečlju smo svi mi isti“, istakao je Kabašić.

Svaki put kada uzurpatori u Opštini održe neku sednicu, doćićemo i mi ovde da raspravljamo o tome, pa ako to nije u našem interesu, odbacićemo tu obluku jer je nelegitimna, naveo je.

"Opština ne može imati snagu jer je nelegitimna i ne predstavlja ljude ovde. Poruka je da svi prenesu da mi sa Albancima problema nemamo. Oni rade ovde, dlaka sa glave im nije falila. Dobro njima, dobro nama. Put pomirenja je u trgovini... To treba da nas interesuje. Ekonomija treba da nas spoji, a politika nas razdvaja", rekao je Kabašić.

Ovaj protest je, poručio je, protiv mera Vlade koja je trenutno u Prištini.

"Policija je na severu izašla iz Ustava i zakona Kosova. Hapse radnike komunalnih preduzeća... Hapse ljude koji menjaju sijalice na uličnoj rasveti. To nije posao policije. Policija ne sme da špijunira Srbe. Mislim da je ovo početak nečeg novog. Srpski narod mora da se predstavi kao politički subjekat koji će jednim glasom govoriti prema Prištini, ali i Beogradu", zaključio je Kabašić.

Kabašić je rekao da je do danas zabeleženo 126 ozbiljnih sukoba i upada na mostu sa ljudskim žrtvama, mnogo povređenih.

„Toliko puta su Unmik snage i Kfor reagovale da spreče upad i okupaciju severa. Inicijatvu su otvorili oni koji su okupirali opštinu tvrdeći da je to želja svih građana Mitrovice“, istakao je Kabašić.

„Mi smo pod agresijom zato što smo srpski narod, ne bi li napustili Kosovo. Mi treba da stanemo na loptu, da prekinemo sa samosažaljenjem i očekivanjem da će neko drugi umesto nas da dođe ovde i da uradi nešto. Neće“, dodao je on.

Oslonjeni smo na sebe, poručio je sudija.

„Što se tiče Svečlje, mi smo njemu svi isti“, poručio je Kabašić.

On je poručio da se sada "vraćamo na početak demokratije".

"Pozvaću Vas na plebiscit, jer ste sada svi ovde. Pitaću vas ko je za to da se otvori most. Neka dignu ruku. A pitaću vas ko je za to da se ne otvori most. Svi dižu ruku. Snimite ovo, novinari. Nije u našem interesu da se otvori most, ne osećamo se bezbedno. Kako može da se otvara most i priča o pomirenju? Nas niko ne miri. Sloboda kretanja postoji, to je lažni izgovor. Zašto slobode kretanja nema u Đakovici? Zašto naši ljudi ne mogu u Đakovicu na Zadušnice? Gde je tu sloboda kretanja? O kakvoj slobodi kretanja pričamo kad nas na svakih pet ili deset metara dočekuje patrola policije? Mi nismo za otvaranje mosta. O tome može samo da se govori u Briselu", rekao je Kabašić okupljenima.

On je rekao da opština nije u rukama većinskih građana, već u rukama 300 građana koji su dovedeni.

"Dovedeni su specijalci koji će ovde raditi protiv srpskih interesa. Kada budemo imali institucije i kad budemo oslobođeni ovog snimanja, biće sve drugačije. Brojnost policije i oprema koju imaju nije srazmerna situaciji. Ovde je najmanja stopa kriminala. Iskreno verujem u to da možemo da se skupimo, nađemo interes i budemo zajedno. Međunarodnoj zajednici upućujem apel: Nemojte se saglašavati sa bilo kakvim akcijama na terenu, jer to može dovesti do nasilja. Naša bezbednost je u pitanju. Ako ste se borili da sačuvate multietničnost Kosova, sada to morate da sačuvate", istakao je Kabašić.

On je zamolio rukovodstvo u Srbiji da nastavi sa pomoći, da ona bude pravičnija i ravnomernija.

"Još jedna molba za Srbiju: Morate nas salušati, možda se ne slažete sa nama, ali mi imamo pravo da to kažemo. Bojim se da nekad nemate pravi uvid u sve šta se dešava. Salušajte nas", poručio je.

11.00 Među okupljenima i predsednici privremenih organa

Skup je počeo u 11 časova na Trgu Braće Milić koji se nalazi u blizini mosta na Ibru. Među okupljenima su i predsednici privremenih organa Kosovske Mitrovice, Zubinog Potoka i Zvečana - Ivan Zaporožac, Srđan Vulović i Ivan Todosijević.

Okupljeni nose transparente "Na mostu smo opstanak branili, sad branimo nestanak", "Ako Kurti otvori most, Kfor i Kvinta će biti odgovorni" i "Dok EU i SAD pišu saopštenja, nas proteruju".

Pored okupljenih građana, skup nadgledaju i pripadnici Kosovske policije, kao i Kfor, javljaju reporteri Kosovo onlajna.

