Uprkos protivljenju zapadnih sila Priština hoće da pošto poto da otvori most u Kosovnskoj Mitrovici gde su ranije stalno bili sukobi. Kurtijev režim uhapsio je Srbe zbog trobojke, Arsenijević i Veljković privedeni su jer nisu dali da se ukloni grafit sa srpskom zastavom. Oni su posle pobune naroda pušteni na slobodu.

Predrag Jeremić, urednik Informative na portalu Pink.rs, rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je to što Kurti sprovodi sa svojim privremenim organima na Kosovu i Metohiji jedna velika sramota.

- Sve je nastalo zbog mirnog protesta srpskog naroda koji ne želi da se otvori most između južnog i severnog dela Mitrovice, međutim njega ništa ne sprečava da to uradi iako imao i protivljenja međunarodne zajednice da se to ne učini. Postoji objektivna bojazan da bi to moglo biti mesto eskalacije novih sukoba - rekao je Jeremić.

Kako je dodao, kao zastrašivanje Srba juče je kamionima isprobavan most koliko je pohodan i da li je spreman za upotrebu.

- Sigurno je da se ne oseća bezbedno srspski narod u Severnoj Mitrovici nakon svega toga, nadam se da će KFOR uspeti da ukroti koliko toliko Aljbina Kurtija - kaže Jeremić.

On dodaje da otvaranje baza na severu koje prate horde Aljbina Kurtija je sve u cilju zastrašivanja.

Marko Blažić iz Centra za društvenu stabilnost podsetio je da je most preko Ibra predmet sporazuma i bio je predmet dijaloga kada je dogovoreno da most može biti otvoren pod dva uslova , kada bezbednosna situacija to bude dozvoljavala i kada se reši administrativno razgraničenje južne i severne Kosovske Mitrovice.

On je dodao da ni jedan od ova dva uslova nije ispunjen.

- Aljbin Kurti i dalje nastavlja da krši sporazume koje je on potpisao, a Evropska unija koja je garant tih sporazuma nastavlja da ćuti - kaže Blažić.

Kako je rekao to njihovo ćutanje ravno je podršci Kurtiju i sada imamo niz eskalatornih poteza koje je Albin Kurti povukao kao što su zabrana uvoza robe iz centralne Srbije, nelegalna eksproprijacija zemlje i tako dalje.

- Njegov krajnji cilj je da sporazum o Zajednici srpskih opština, odnosno ugovor o prvim principima iz 2015. godine ostane prazno slovo na papiru - kaže Blažić.

