Drecun: Most preko Ibra važan Albancima kao dokaz da kontrolišu sever KiM

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da su nastojanja premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da otvori most preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici sastavni deo njegove politike proterivanja Srba i svih srpskih institucija sa severa KiM i dokazivanje da je on sever Kosova potpuno integrisao u lažnu državu Kosovo.

Drecun je Tanjugu rekao da taj most uopšte nije bitan Albancima za saobraćaj, već kao simbol su oni uspostavili punu kontrolu nad severom Kosova i Metohije i da zato ne odustaju od toga.

"Tako da će Kurti reći: 'Sve što sam obećao to sam i učinio', što mu podiže rejting kod mnogih Albanaca, posebno mladih", rekao je Drecun Tanjugu.

On je istakao da je značaj Mosta na Ibru isključivo u simboličkom smislu, i da upravo zbog toga strahuju stanovnici severnog dela Kosovske Mitrovice.

Drecun je objasnio da postoje još dva mosta na Ibru, kod Bošnjavske Mahale i u Suvom Dolu i da se na oba saobraćaj nesmetano odvija, a da pored toga postoji most koji ide magistralom koja vodi do administrativnog prelaza Jarinje.

"Međutim, most na Ibru koji spaja južnu sa severnom Kosovskom Mitrovicom je bio veoma značan zbog toga što su nakon dolaska međunarodnih snaga, Albanci masovno, desetine hiljada njih, ekstremista posebno, pokušali da na silu pređu taj most da bi jednostavno najurili Srbe iz severnog dela Kosovske Mitrovice. Oni su želeli da zauzmu i da pokažu da oni kontrolišu i severni deo Kosova", rekao je Drecun.

Naglasio je da je bilo pucnjave i da je nekoliko ljudi ubijeno, da su dejstvovali i snajperskim puškama, a da su, nakon toga, izvodili još neke pojedinačne napade upravo preko tog mosta i bacali eksploziv u susedni kafić, napadali Srbe noževima, pa bežali, vraćali se preko tog mosta.

"I to je zapravo most koji je uneo veliki strah srpskom narodu i koji je doživljen kao glavno mesto gde Albanci nastoje da silom zauzmu severni deo Kosovske Mitrovice. I ta percepcija dalje postoji. I on nije uopšte bitan za saobraćaj Albancima, ali oni žele da formalno pokažu da je taj most otvoren, da su oni uspostavili punu kontrolu nad severom Kosova i ne odustaju od toga", poručio je Drecun.

S druge strane, dodao je, za Srbe je to opasnost od proterivanja, doživljavaju otvaranje mosta kao izuzetno visok rizik za sopstvenu bezbednost.

Drecun ističe da postoji dogovor kojim je regulisano kako će biti otvoren taj most i ključna prepreka je u tome što je Priština, uprkos dogovoru, odbila da razgraniči južni deo od severnog dela Kosovske Mitrovice jer bi ta granica trebala da ide po sredini Suvog dola koji Priština tretira kao sastavni deo južne Kosovske Mitrovice iako se nalazi u severnom delu.

"Kada su bili izbori na Kosovu 2017, Priština je Srbe koji žive u tom selu, to je multietničko selo i Srbi i Albanci žive u njemu, prebacila u birački spisak severne Kosovske Mitrovice, a Albance u spisak južne Kosovske Mitrovice. Samim tim činom, priznala je da je napravljeno razgraničenje, ali formalno mora da napravi razgraničenje da bi taj most bio otvoren za saobraćaj", objasnio je Drecun.

Dodao je da nema nikakve potrebe da se taj most otvara za teretni saobraćaj, jer postoje drugi mostovi gde se odvija teretni saobraćaj bez ikakvih problema, ali Priština namerno to želi da uradi, namerno želi da izazove nove tenzije.

"Oni uporno nastoje da se izbore za, kako kažu, ujedinjenje severne i južne Mitrovice. Uporno nastoje da reku Ibar pretvore u mesto sukoba Srba i Albanaca da bi pokazali kako su oni gospodari severa, kako oni kontrolišu situaciju na severu i kako sever pripada Albancima, a ne pripada onima koji žive tamo. 95 odsto Srba je na severu Kosova i posebno je problematično to razgraničenje", rekao je Drecun.

On smatra da sve što je Zapad do sada radio bilo zapravo ohrabrivanje Kurtija da nastavi sa jednostavnim potezima, ali da je sada stiglo upozorenje od KFOR, EULEX, EU i SAD, što je rezultat njihove bezbednostne procene da bi jednostrano otvaranje tog mosta predstavljalo veliki bezbednosni izazov i rizik da može da dođe do incidenta zbog reakcija Srba, ili da opet albanski ekstremisti mogu da pokušaju masovni upad.

"Vodećim zapadnim zemljama sada ne odgovara da se stvara bilo kakva nova turbulencija, nikakvi novi sukobi na Kosovu, posebno ne na severu Kosova. Oni žele da se situacija zadrži u kontrolisanim okvirima, da ništa ne izađe izvan kontrole i zato je KFOR poslao jedno upozorenje da su spremni da intervenišu bez obzira koja strana bi bila eventualno ta koja bi ugrozila sigurno okruženje i regionalni mir", rekao je Drecun.

Dodao je da je potpuno jasno upozorenje, ali da se boji da Kurti, iz svojih političkih razloga, ipak neće odustati od takve namere.

Autor: Jovana Nerić