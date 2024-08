Nema nikakvih disonatnih tonova između predsednika Vučića i Vlade Srbije, rekao je premijer Miloš Vučević.

U Vladi se čuju različiti stavovi o projektu Jadar, nije ni moguće da svi imamo isto mišljenje o različitim pitanjima, ove odluke zahtevaju racionalni pristup i temeljno obrazloženje, i nijednu odluku nećemo doneti bez predednika Vučića, naglasio je premijer za Javni servis.

Posle prvih 100 dana rada Vlade premijer Srbije poručuje da nema odustajanja od projekata koji su kao ciljevi definisani u ekspozeu.

"Mi nemamo pravo na pauzu. Sto dana Vlade je bio kratak raport građanima šta je urađeno, ali i čime ćemo se baviti kako bi se, pre svega, povećao standart građana", rekao je Vučević.

Kada je reč o projektu Jadar premijer poručuje da nema nikakvih disonatnih tonova između predsednika Vučića i Vlade Srbije niti će ih biti, dok je on premijer, a Vučić predsednik Srbije.

"U Vladi se čuju različiti stavovi o projektu Jadar, nije ni moguće da svi imamo isto mišljenje o različitim pitanjima. Ove odluke zahtevaju racionalni pristup i temeljno obrazloženje, i nijednu odluku nećemo doneti bez predednika Vučića. Ja ne mogu da isključim ni jednu opciju, odluka neće biti doneta preko noći, i biće isključivo u interesu naših građana", naglasio je Vučević.

Premijer kaže i da ne možemo da idemo u nešo što će da rasturi našu državu, već se ide na stabilizaciju, ali se i plašim da se ne propusti velika šansa za napredak.

"Ovde pored domaće ima i strane kuhinje koje rade u svom interesu, jer sve vreme dok se ovo dešava imamo tenzije na KiM, i sve veći pritisak po pitanju Republike Srpske. Što se tiče projekta Jadar razgovaraćemo sa građanima pre svega iz tog kraja, ali ne mogu da verujem da neko ko je iz Loznice i Podrinja ima sumnje u politiku koja je dovela dve kompanije, brzu saobraćajnicu, obnovila bolnicu i mnogo drugog uradila. Taj aspekt sagledavanja je za mene nerazumljiv. Ovo su teme o kojima moramo vrlo brižljivo i pažljivo da razgovaramo i da čujemo mišljenje struke. Neće biti nikakvog haosa u Srbiji, neće bito rezvolucija, a spoljnim faktorima poručujem da mi nismo nikakve lutke i administratori, već smo izabrani od građana", rekao je Vučević.

Nema podela između Vlade i predsednika Vučića

Premijer Srbije je podvukao da nema nikakvih podela između Vlade i predsednika Vučića po pitanju projekta Jadar, i da je to tema o kojoj može i mora da se razgovara narednih 24 meseca.

"To ne može niko preko noći da pokrene, i da se probudute jednog jutra i imate rudnik. Mi smo pod kanonadom lažnih vesti i gluposti. Imate ljude koji veruju da ćemo se svi potrovati, zagaditi sve vodu, vazduh. Da li vi stvarno verujete da će neko raditi protiv interesa svih, pa i svoje dece. To su naše njive, naša zemlja ali i rudno bogatstvo je takođe naše. Neko mora da dođe sa znanjem i tehnologijom, to nije pitanje patritizma već nam treba racionalno razmišljanje šta je naš interes", istakao je Vučević.

Premijer kaže da razume zabrinutost građana, ali da ne razumem zlonamerne ljude koji lažno glume opoziciju.

Autor: Aleksandra Aras