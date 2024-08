Filipović za Pink: Naš narod na Kosmetu terorišu od 1999. godine, oni su u ozbiljnom problemu - Potrebno je voditi MUDRU POLITIKU (VIDEO)

Srbislav Filipović, analitičar, govoreći o otvaranju mosta na Ibru kaže da je Kosovo i Metohija naša rak rana već vekovima.

Filipović je kazao da se mi ''bijemo'' tamo da sačuvamo naš narod vekovima.

- Naš narod tamo terorišu od 1999. godine, nema naših snaga, nema ko Srbe da brani. Oni su zaista u ozbiljnom problemu. Kad kažu voditi mudru politiku, to odavde zvuči kao da mudrujemo, ali ti tamo naši ljudi ujutru ne znaju šta ih čeka - rekao je Filipović za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Filipović je naveo da Srbe niko ne brani i da je teška i sve opasnija situacija.

Milan Čavić, predsednik Skupštine opštine Bačka Palanka, govoreći o protestima kaže da ne treba da začudi da je postojalo prisustvo nekih organizacija koje služe za takve stvari i to nije neka novina.

- Ove vesti što su stigle iz Kine... CIA radi u celoj planeti, kada je potrebno nekog destabilizovati, to se pokuša silom ili pritiskom - kazao je Čavić.

Dejan Miletić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da su sve situacije u svetu na ivici noža i da može otići na jednu ili drugu stranu.

- Ako pričamo o ovim demonstracijama, one su najmanje bile protiv litijuma, zato sam to komentarisao na vašoj televiziji do tri ujutru. Da je zbog litijuma, brinuli bi se da li će i kolika rudna renta biti, da budu zadovoljeni ekološki aspekti - kazao je Miletić,

Prema njegovim rečima, za njega je dilema kako maksimizirati sve to što se radi.

- Zdrava pamet nalaže da se o svemu tome vodi računa. Država se u tom segmentu vrlo odgovorno ponaša i to ne krije, deluje vrlo vidljivo. Demonstracije su sinhronizovane sa terorom Kurtija - ocenio je Miletić.

Autor: Marija Radić