'Prati se do 100 vehabija zbog sumnje na terorizam' Dačić: U slučaju Senada Ramovića primenjen zakon, pucao na policiju

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas za Novo jutro TV PINK, da pripadnici specijalnih jedica nisu imala nameru da ubiju vehabiju Senada Ramovića kod Novog Pazara, ali da je primenjen zakon tako što je likvidiran nakon što je pucao na policiju.

Dačić je rekao da se prati "najviše do 100" pripadnika vehabijskog pokreta u Srbiji, zbog sumnje da mogu biti uključeni u terorizam.

Prilikom pretresa kuće Senada Ramovića, videlo se da su unutra zakačene zastave islamske države. Islamska država je teroristička organizacija i svako poistovećivanje sa njom jeste vezano za terorizam.

- On se i ispred tih zastava obraćao građanima i snimao video poruke, pozivao je na sukob sa onima koji nisu muslimani i izbegao je tada hapšenje, inače reč je o čoveku koji je bio lider ekstremnog krila vehabija - rekao je Dačić.

Kako kaže, hapšen je 2007. godine, posle oružanog sukoba sa policijom, bio je u zatvoru, tada je hteo da ubije muftiju Zukorlića.

On je ocenio da je Ramović najveću štetu naneo muslimanima, kao i da je bio osumnjičen da je direktno uticao na radikalizaciju Miloša Žujovića, koji je kao Salahudin, konvertit u islam, krajem jula samostrelom teško ranio žandarma ispred izraelske ambasade u Beogradu.

- Kad neko ugleda Bošnjaka sa bradom ispada da je on pripadnik vehabija ili neke terorističke organizacije, a to nije tačno. Ovde je reč najviše do 100 ljudi koji se prate, za koje postoji mogućnost da uđu u neki terorizam - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je ovo bila akcija BIA u saradnji sa MUP-om i Višeg javnog tužilaštva.

- Posle lociranja, pošto se pretpostavljalo da će biti sukoba, jer on nije prihvatao da se preda, pa je tako i zapucao na policiju, nakon čega je primenjen zakon i likvidiran je - rekao je ministar.

Kako kaže, nije bila namera policije da ga likvidira, već da ga privede, uhapsi. Dodaje da on to nije prihvatio, već je zapucao na policiju.

- Vehabizam postoji dugi niz godina i smatra se ekstremnim, ali nisu svi pripadnici pokreta opasni po društvo - rekao je Dačić.

Komentarišući izjavu Borisa Tadića koji je rekao da su Vučić i Dačić izneli notornu laž, da je on izdao nalog da se organizuje da Vučić bude pretučen u vreme kada je bio opozicija.

- To su gluposti, ja ne znam šta on osporava tu. To je opšte poznata činjenica i to svi znaju, da je policijom u vreme kada sam ja bio ministar rukovodila Demokratska stranka, kao i da je ministar policije direktno dobijao uputstva od Milorada Rakića - rekao je Dačić i dodao:

- U to vreme je to tako bilo.

- U svemu tome je nesporna činjenica da se to dogodilo, a sada mi kažite kada se dogodilo da je sada neki lider opozicije prebijen na nekom skupu. Cela ta akcija bila je bez moga znanja, a kasnije sam saznao i da je ranjen Ranko Panić, koji je kasnije i umro - rekao je Dačić.

- Početak intervencije bio je bez moga odobrenja i znanja. Zato bolje neka ćute - rekao je Dačić.

Ističe da je sasvim druga stvar kada se radi na sprečavanju toga da neko zaustavlja saobraćajnice.

Kako kaže, bio je protiv izručenja Radovana Karadžića, i javno sam tada rekao da MUP nije učestvovao u tome. Dodaje da su ga verovatno predali i oni koji su ga do tada i čuvali.

Dačić je, komentarišući napade od strane opozicije po pitanju litijuma, rekao da je da se one najmanje njega tiču, već uglavnom imaju za cilj napadanje predsednika Vučića.

- Uglavnom se ide putem demagogije, širenja lažnih teorija i zavera, oni čak dovode u pitanje i mišljenja stručnjaka po tom pitanju. Međutim, razumljivo je da se teško menjaju stavovi koji su bazirani na iracionom - rekao je Dačić.

Autor: Aleksandra Aras