I MENE ZADRŽE NA GRANICI! PA ŠTA SAM JA, SEVERINA? Dačić: Država ima pravo da nekom onemogući ulazak u zemlju i ne objašnjava što!

Spiskovi postoje otkad je policije ali samo za strance ne za domaće.

- Šta izmišljaju gluposti? Kakvi spiskovi, spiskovi postoje otkad je policija izmišljena i bezbednosne službe, a odnose se na strance a ne na domaće državljane! Verbalni delikt? Jel neko zaustavio ove naše iz opozicije sad kad su išli na more, jel ih neko maltretirao na granici? - upitao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić koji je najnovije događaje u vezi sa zadržavanjem hrvatske pevačice Severine na našoj granici "ocenio kao napad na Srbiju, ceo srpski narod u celini i predsednika Vučića".

Dačić je gostujući jutros na TV Prva jasno odbio da ne postoje nikakvi spiskovi nekakvog verbalnog delikta na kojima su domaći državljani.

- Nemojte da izmišljate, ni da lažete - kazao je Dačić da takvi spiskovi za domaće državljane ne postoje.

On se osvrnuo na "slučaj Severina" koji je podigao prašinu u hrvatskoj javnosti podsetivši da svaka zemlja ima suvereno pravo da te ne pusti da uđeš i to bez ikakvog objašnjenja.

Dačić dodaje da je bio ministar i za vreme Demokratske stranke i da su i tada i te kako postojali spiskovi.

"Jel vi mene slušate šta ja pričam"

- Jel vi mene slušate šta ja pričam, jeste me slušali šta sam ja pričao... Ljudi? Koji ljudi? Pa vi mislite ja sedim u kancelariji i gledam ko prelazi granicu pa kažem ajde sad zadržite ovog sat, ovog dva, ovog šest sati... - Pa ja dođem u Ameriku, ja ministar spoljnih poslova, a on meni kaže jel možete da sačekate pa pođite sa mnom u imigraciono pa me zadrže pola sata i šta je to... Jel sam ja Severina ili nisam Severina pa to nikome nije važno. To su standardne procedure koje primenjuje svaka zemlja na svetu, nekome sam ja problem, nekome ono što ja pričam... Meni se to u Americi desilo 100 puta, jel to normalno, jel se neko bunio, neko žalio... Što ja ne mogu da odem na Kosovo, upitao je Dačić.