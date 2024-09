BAŠ JE STRAŠNA VUČIĆEVA DIKTATURA! Nebuloze osvedočenih hejtera u potpunosti pale u vodu nakon šok vesti iz Nemačke!

Osvedočeni hejteri i dežurni mrzitelji, koji na opozicionim propagandnim glasilima koja se lažno izdaju za medije, gotovo svakodnevno lansiraju tezu o nekakvoj diktaturi i tiraniji u Vučićevoj Srbiji, ostali su bez ijednog argumenta nakon što su Zapadni mediji objavili senzacionalne vesti o pokretanju istrage protiv korisnika društvene mreže Gab koji je liderku takomošnjih "Zelenih" Rikardu Lang nazvao "debelom".

Kako prenose mediji u Nemačkoj, ali i drugi mediji poput američkog Foksa, nemačka policija od društvene mreže zatražila je podatke o korisniku koji je vređao Langovu, uključujući puno ime i prezime, adresu, matični broj, IP adresu sa koje je slao poruke na pomenutoj društvenoj mreži kao i istoriju plaćanja na internetu.

Svi ovi podaci trebalo bi da ubrzaju istragu a osoba koja je slala poruke uskoro bi se mogla naći i iza rešetaka.

German police have ordered the social media platform Gab to reveal the identity of one its users.



The man is suspected of having called the leader of the German Green Party “fat” pic.twitter.com/BLbZru3pAc