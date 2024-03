ŠPIJUNSKA AFERA TRESE BERLIN! Šahrimanjan Obradović: Ako Ukrajina upotrebi nemačke Taurus rakete za Krimski most smatraće da je to upotrebila na svojoj teritoriji

Špijunska afera drma Berlin. Nemačka istražuje audio snimak koji su objavili ruski mediji za koji se tvrdi da je konferencijski poziv visokih nemačkih vojnih zvaničnika o oružju za Ukrajinu.

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu rekla je za Pink da Nemačka još nije potvrdila da li je to zaista presretnut razgovor ili je fejk informacija.

- Ono što je u tom razgovoru spomenuto jeste sada problematično za Nemačku i negde se računa da ukoliko je to lažno da je to jedna vrsta pritiska na Nemačku i na Olafa Šolca - kaže Obradović.

Ona navodi da je u tom razgovoru problematično to što se spominje da obuka pilota može da se izvrši za tri do četiri meseca, a Olaf Šolc priča da je za to potrebno i nekoliko godina.

- Da li će se isporučiti Taurus rakete, mislim da svakako hoće zato što su one Ukrajini preko potrebne pogotovu sada, jer ono što je ključno i što se spominje i tom razgovoru je da oni planiraju da Taurusom gađaju Krimski most - kaže Obradović i dodaje da Rusija smatra Krim svojom teritorijom i da ako Ukrajina upotrebi Taurus rakete za Krimski most ona će smatrati da je to upotrebila na svojoj teritoriji, a ne na teritoriji protivnika.

Kapetan avijacije u penziji Stevan Ignjatović je dodao da je došao do informacije da su četiri visoko rangirana oficira Nemačke koristili Cisco Webex aplikaciju za komunikaciju i daje jedino što je bilo loše urađeno jeste javljanje jendog od njih iz Singapura mobilnim telefonom, a ovo drugo je bilo sve u redu.

- Ako budu krenuli Taurusi tamo, ne znam kako će Nemačka da se provede iz prostog razloga što je to onda direktno učešće jer Taurusima neće rukovoditi Ukrajinci. Oni ne mogu da rukovode tim soficsticiranim oružjem i ne mogu da ga lansiraju. Nisu obučeni.

Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije rekao je u Novom jutru na TV Pink da mi stalno slušamo neke negacije za koje se ispostavi da su na neki način najave i da se to desi.

On je rekao da su potvrđeni navodi i da se Nemačka sada mobiliše da zaštiti svoje komunikacije koje dosad nisu bile zaštićene.

- Ne vidi se da će neko imati sankcije zbog svega ovoga, a Šolc se ograđuje od vojnog vrha koji planira udare po Ukrajini, a to je duga zemlja - kaže Miletić i dodaje da Ukrajina ima pravo da se brani, ali ovde se radi o Nemcima.

- Trebale bi smene da budu u generalštabu, kako je moguće da kancelar ne zna šta vojska radi - kaže Miletić.

On je dodao da postoji velika disproporcija u onome što Nemačka radi za sebe i svoje interese i onoga što radi za SAD i Pentagon.