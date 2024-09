Dragoljub Kojčić: Ako postoji proaktivna politika moguće je menjati svoj geopolitički položaj

Politički filozof Dragoljub Kojčić izjavio je danas da je poseta francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji pokazatelj da ako postoji proaktivna politika moguće je menjati svoj geopolitički položaj.

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je svih ovih 12 godina vodio upravo tu proaktivnu politiku i došli smo do toga da imamo ovakav bilans kontakata", rekao je Kojčić za Tanjug.

Kako je naveo, lično prijateljstvo Vučića i Makrona je pozitivna stvar i lični Vučićev kvalitet da ume da stvori prijateljski odnos.

"On je čak uspeo da prodre i do tajnovite germanske duše svojevremeno, Angele Merkel. To nije bilo jednostavno, mi to malo previđamo", rekao je.

Kojčić je dodao da su dobri odnosi Vučića i sa aktuelnim nemačkim kancelarom Olafom Šolcem, ali da on još nema uticaj koliki je imala Merkelova.

Takođe je naveo da je Makron kao politička ličnost najjača ličnost Evrope, ali i najambicioznija.

"Njega su verovatno uzdrmali prvi rezultati izbora za Evropski parlament (EP), a on je nakon toga hrabro raspisao nacionalne izbore", rekao je Kojčić.

Prema njegovim rečima, Makron poseduje dve stvari koje su neophodne za velikog državnika a to su idealizam i pragmatizam.

Ocenio je da Srbija u ovom trenutku, kada je u pitanju Zapad, nema prirodnijeg prijatelja od Francuske.

Autor: Snežana Milovanov