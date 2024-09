Milojičić za Pink o sastanku Biserko i Čanka sa Kurtijem: Jedini garant da će Srbi ostati da žive na KiM je Aleksandar Vučić (VIDEO)

Radoslav Milojičić Kena, narodni poslanik, govoreći o sramnoj podršci Nenada Čanka i Sonje Biserko teroru Prištine nad Srbima na Kosmetu kaže da postoji određeni broj ljudi iz opozicije kojima je Aljbin Kurti idol.

Milojičić kaže da ti isti šeruju ono što Sarajevo i Zagreb loše govore o Beogradu i Srbiji.

- Uvek su im bitniji i Tirana i Sarajevo i Zagreb od Srbije, srpske vojske, srpske države, srpskog predsednika. Ja sam u DS-u uvek bio u manjini i nikada nisam bio in - rekao je Milojičić za Pink.

Milojičić je ocenio da nije strašno šta su te irelevantne političke ličnosti govorile, koje nemaju nikakvu političku podršku u biračkom telu.

- Meni je strašno što to misli i Marinika Tepić koja je političko dete Nenada Čanka. Mene plaši što to misli polovina opozicije, to što se niko iz opozicije nije javio kada je takozvana kosovska policija upala u Mitrovicu - naaveo je Milojičić.

Kako je rekao, jedini garant da će Srbi ostati da žive na KiM, da će Kosovo ostati sastavni deo Republike Srbije je Aleksandar Vučić.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, kaže da nije siguran šta je Čanak hteo da kaže, ali da se nešto može pripisati i njegovom ciničnom humoru kojim skreće pažnju da se Srbima sprema humor.

- Ali opet, mislim da je Čanak suviše inteligentan da bi govorio gluposti takvog tipa, on voli da provocira, da bude u centru pažnje... Čanka znam još od pre političkog vremena, nisam siguran šta je rekao... Ako je rekao da se Srbija sprema da organizuje taj premeštaj, onda je to zaista ružno i neprimereno, ako je rekao da se ne dozvoli, to računam u cinizam - naveo je Krstić.

Predrag Azdejković, urednik magazina Optimist, kaže da kada je pre neki dan video da je uhapšen hrvatski špijun, prvo je pomislio da je uhapšena Sonja Biserko.

- Nešto mi je ovo vrlo interesantno, ako je Sonja Biserko otišla da obavesti Kurtija, onda je to kampanja, to se šalje poruka Srbiji da se nešto sprema. Ne bih ja to uzeo da su ludaci otišli dole i da nešto lupaju. Ne, to su poruke koje nešto znače - ocenio je Azdejković.

On je istakao da su te poruke veoma opasne i da na njih dobro treba obratiti pažnju.

Autor: Pink.rs