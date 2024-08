Milojičić za Pink o Đilasovom priznanju: Svima je bilo jasno da je on jedan od organizatora protesta (VIDEO)

Radoslav Milojičić Kena, narodni poslanik, govoreći o priznanju Dragana Đilasa da je on jedan od organizatora protesta i da je cilj rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića kaže da je to svima koji se bave politikom jasno.

Milojičić ističe da je svima koji su se udubili u dešavanja oko protesta jasno da je Dragan Đilas lider opozicije.

- On je od 2000. do 2012. godine rukovodio državom na ovaj ili onaj način, a od 2012. rukovodi opozicijom. On je najbolji sluga iz opozicije i najbolji strani plaćenik koji izvršava tuđe interese i oni neće da ga se odreknu, jer kada je Srbima na Kosmetu teško, on učini da im bude još teže - rekao je Milojičić za Novo jutro TV Pink.

Kako je dodao, jasno je da je Đilas čovek koji će isporučiti sve ono što se Srbiji dešavalo za vreme njegove vladavine.

Milojičić je upitao šta je Đilas ponudio u tom intervjuu, šta je njegov ekonomski plan, šta bi on radio i na čemu bi zasnivao svoje bitisanje.

- Svako ko više nije hteo da učestvuje u krađi i podršci da Dragan Đilas krade, ko je provalio šta je radio i otišao od njega, on je njegov državni neprijatelj.

Milojičić je istakao da imamo državnika na čelu Srbije koji je spreman da za svoju državu i njenu budućnost da život.

- Imamo i Dragana Đilasa koji hoće da ga smeni, a koji nije spreman da skrati odmor na Maldivima za dva dana, da bi došao u Skupštinu - rekao je on.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, kaže da je ovo na neki način već viđeno.

- Imate stvar koju smo videli već 3, 4 puna. Đilas funkcioniše po anarhističkom obrascu Bakunjina, kada vidiš gomilu ljudi na ulici, ti stani i predvodi ih... To isto imamo i danas, imamo besomučnu prljavu kampanju koju vode Šolakovi mediji. Takva prljava kampanja, u moru kakvih je bilo do sada, nije viđena - kazao je Krstić.

Kako je rekao, u to kolo su se upleli i profesori fakulteta koji ništa ne znaju o litijumu, jer predaju nešto drugo.

Dragoljub Kojčić, politički filozof, kaže da smo u nekoliko ciklusa kada je ova opozicija bez ideja izlazila, mogli da primetimo nasilje, na primer, nad institucijama vlasti.

- Polomili su policajcu noge, takođe, kad su izgubili izbore u decembru, ispred Gradske skupštine nosili su neke čiviluke... To je perfidna igra koja ima više slojeva - ocenio je Kojčić.

