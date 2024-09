VLADIMIR PUTIN PODRŽAO KAMALU HARIS! Mrdić: To je odlična strateška izjava, kako bi pomogao Trampu

Kampanja na predsedničkim izborima u Americi se zahuktava. Predsednik Putin je izjavio da će podržati Kamalu Haris kandidatkinju na predsedničkim izborima u SAD.

Uglješa Mrdić, narodni poslanik, reako je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da su ovo istorijski izbori u Americi.

- Nikad se u američkoj istoriji nije desilo da jedan kandidat koji je pobedio za predsednika na narendim izborima izgubi i da onda treći put bude ponovo kandidat -kaže Mrdić.

- Ako pobedi Tramp to će biti jedna istorijski presedan, ukoliko Kamala Haris pobedi prvi put ćemo dobiti ženu američkog predsednika. Dakle koji god ishod da bude biće presedan - navodi Mrdić.

Kako ističe uglavnom su američki predsednici vezali dva mandata ili bili jedan mandat i u slučaju Ruzvelt zbog ratnih okolnosti ostao je produženo predsednik.

On je naveo da je Putin svestan da i oni koji su za Trampa nisu za saradnju sa Rusijom.

- To je odlična strateška izjava, kako da pomogne Trampu, a to je podrška Kamali Haris - kaže Mrdić.

On navodi da Putin nije slučajno to plasirao, a naravno da Rusija ima veliki interes da ima dobru saradnju sa američkim predsednikom.

Aleksandar Gajević, novinar publicista, rekao je da malo ne veruje u taj naslov iz prostog razloga što je svima poznato kakav je odnos između Trampa i Putina.

- Oni i kada se sretnu se ne zovu gospodine predsedniče nego se zovu po imenu, vrlo prisno - rekao je Gajević.

On je rekao da je jedna od ključnih stvari prvi televizijski duel Trampa i Haris koji sledi.

- Meni se čini da će to možda prelomiti mnogo toga jer je to njihov prvi duel. Tramp je u više navrata rekao ajmo da se sučeljavamo na TV svake nedelje, međutim Kamala je to odbila. Tramp je hteo da se sretnu na njegovoj televiziji ali je ona to odbila. Onda je Tramp pitao na kojoj TV ona želi. To pokazuje nešto a to je da se Tramp ne plaši - kaže Gajević.

On je rekao da jedva čeka taj duel jer sam gledao prethodni duel između Trampa i Bajdena kada ga je Tramp pregazio. On sad smatra da će moći više da pregazi Haris.

- Videćemo da li će to tako biti, jer ona nije naivan igrač - zaključuje Gajević.

Tokom debate mikrofoni će biti uključeni samo onome ko govori da ne bi došlo do dobacivanja i prekidanja sagovornika.

- Svedoci smo da kod nas jedan drugome upadaju u reč i ne dozboljavaju govorniku da kažu ono što želi, ali kao što vidimo radi se na tome da jedan drugoga ne ometaju tokom izlaganja, a na kraju jendog drugi će moći da replicira - kaže Gajević.

Radomir Hadžibabić, analitičar, prokomentarisao je Trampovu izjavu da ako on ne pobedi desiće se treći svetski rat.

- To su neki mesindž boksovi koje oni šalju svojim biračima i što je normalno pogotovu kada se kampanja ovako zahukta, i Tramp i protiv kandidatkinja šalju svojim biračima poruke da su zapravo oni ti koji treba da pobede na izborima i da stanu na čelo najveće svetske sile - navodi Hadžibabić.

Autor: Dalibor Stankov