Putin: Podržaćemo Kamalu Haris u trci za Belu kuću

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da će na predstojećim predsedničkim izborima u SAD Rusija podržati demokratsku kandidatkinju Kamalu Haris.

Govoreći na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, Putin je primetio da Kamala Haris ima "zarazan smeh", navodeći to kao razlog za rusku podršku njoj, a ne njenom republikanskom protivkandidatu Donaldu Trampu, prenosi "Izvestija". Ruski predsdednik je istakao da Kamalu Haris smatra favoritom, nakon što se aktuelni predsednik SAD Džo Bajden povukao iz trke za Belu kuću. "Rekao sam da je naš favorit, da tako kažem, sadašnji predsednik, gospodin Bajden. Zato je on uklonjen iz trke i preporučio je svim svojim pristalicama da podrže gospođu Haris. I mi ćemo učiniti isto, podržaćemo je", rekao je Putin. Prema njegovim rečima, "Kamala Haris se toliko zarazno i ekspresivno smeje da to sugeriše da je kod nje sve u redu". Putin je uporedio stavove predsedničkih kandidata Donalda Trampa i Kamale Haris. "Tramp je uveo toliko ograničenja i sankcija protiv Rusije, kakve nijedan predsednik nikada ranije nije uveo. A ako je kod gospođe Haris sve u redu, onda će se ona možda uzdržati od ovakvih postupaka“, zaključio je ruski predsednik. Istovremeno, britanska agencija Rojters ocenjuje kao ironičan Putinov komentar o "zaraznom smehu" Kamale Haris. Rojters podseća da je Putin ranije ove godine izjavio da bi prednost dao Bajdenu, a ne Trampu, jer je Bajden predvidljiviji političar "stare škole". Američke obaveštajne službe smatraju da Rusija želi da na novembarskim izvorima pobedi Tramp jer on manje podržava Ukrajinu u ratu protiv Rusije, napominje britanska agencija, ali ističe Putinovu današnju izjavu o oštrim Trampovim sankcijama protiv Rusije.

Autor: Dalibor Stankov