UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić: Korist od kopanja litijuma je velika za celu zemlju, najveća za Loznicu i Krupanj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, boravi u Loznici od 4. septembra i već nekoliko dana obilazi Podrinje i razgovara sa građanima ovog kraja, a kako je najavio, danas ga očekuju teški razgovori.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će kako je rekao imati veliki razgovor sa onima koji su za i koji su protiv rudnika litijuma.

Predsednik Vučić zahvalio je svim građanima na strpljenu i što su ga čekali.

Kako je rekao razgovaraće o svemu i i svim drugim njihovim problemima čim bude završio razgovor sa predstavnicima Rio Tinta.

- Danas nam neće biti lak dan, ovde su ljudi iz Rio Tinta koji će odgovarati i vama i nama. Mi ćemo odgovarati i vama i njima, komplikovan razogovr. Veliki broj ljudi čeka, imaju pitanja i nedoumice i želeli bi mnogo toga da sastaju.

Vučić je najpre građanima rekao da će najpre razgovarati sa predstavnicima Rio Tinta.

On je naveo da je prethodnih dana boravio u Podrinju i da je video veliku zabrinutost kod građana zbog mogućnosti otvaranja rudnika koji može da utiče negativno na životnu sredinu.

Kako je rekao ljudi se plaše za svoje vode, plaše se za uticaj sumporne kiseline i nije tu u pitanju samo politička potreba da se nešto negira već kd određenih ljudi postoji strah.

- Naravno fa kod ljudi postoji deo strahova koji je opravdan ali o onaj koji nije - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da želi da čuju i ljude i koji su protiv rudnika i i one koji su za rudnik.

Izvršni direktor kompanije "Rio Tinto" Jakob Stausholm obratio se prisutnima.

- Zaštita životne sredine je ključna. Želimo da naša deca budu bezbedna. Rio Tinto je kompanija koju čine ljudi koji i greše, ali i kompanija koja uči na greškama. Bolji smo sada nego što smo pre bili. Razumem da nemamo poverenje svih stanovnika Srbije, ali želim da vam prenesem 6 obećanja kao odraz naše posvećenosti. Lično ću pozivati na odgovornost svakog zaposlenog na projektu "Jadar".

Odgovarajući na prva pitanja građana, Jakob Stausholm kaže da Rio Tinto vodu neće uzimati iz reke.

Kaže da je Rio Tintu bezbednost na prvom mestu, ali da razume da ta kompanija još nema poverenje nekih građana u Srbiji i da će danas dati šest obećanja.

- Prvo, lično ću voditi računa i pozivati na odgovornost svakog menadžera, zaposlenog ili izvođača na projektu Jadar. Drugo se odnosi na to da će hiljade zaposlenih kompanije Rio Tinto živeti u Loznici, jesti lokalnu hranu, piti lokalnu vodu i poštovaće lokalnu zajednicu. Treće, radujemo se i podržavamo nadzor naših aktivnosti od strane lokalne zajednice u vezi sa svim aspektima razvoja, izgradnje i rada našeg rudnika i to sve počevši od ovog trenutka. Četvrto, tim Rio Tinta u Srbiji će otvoreno i iskreno razgovarati sa svima. Peto, obećavam vam da ćemo, kada pogrešimo, priznati tu grešku, ispraviti je, naučiti iz nje i nećemo je ponavljati. Šesto, obećavam da Rio Tinto nikada neće prestati da radi na tome da zadobija i zadrži vaše poverenje. Svako od vas i vaši i njihovi potomci ne smeju da žive u strahu da će podzemni rudnik biti štetan - rekao je on.

Marijanti Babić kaže je Rio Tinto radio i sa ljudima koji su protiv projekta. Govoreći o skupu SANU, kaže da je od tada odrađena studija o proceni rizika.

- SANU nije izašla i rekla da ovaj projekat nije dobar za Srbiju. Mišljenja u zborriku su bila podeljena, a najglasnije smo čuli negativna mišljenja. Mi smo pogrešili jer nismo komunicirali na pravi način i nismo na dobar način zaštitili naš projekat da ne bi došlo do ovog nivoa straha koji postoji - kazala je ona.

Pitanja građana

Milivoje Abić se javio za reč i rekao da je bivša vlast dovela Rio Tinto i da je on prvi čovek koji je u "Večernjim novostima" dao izjavu o tome, te javno postavljao pitanja šta se dešava.

- Verovali ili ne, niko, niti od opozicije, niti od vlasti, niti od građana nije mi dao podršku. Svi su ćutali - kazao je on.

Ističe da je kod njega došao Zlatko Kokanović i da mu je on tražio da se uključi.

- Ja sam im rekao da ja ne mogu da idem na mitinge i da me to ne interesuje, a Zlatko mi je rekao da sam im najpotrebniji kući da mogu da pišem i objavljujem - kazao je on.

Ističe da ovo nije pitanje rudnika, Rio Tinta, već da je ovo pitanje preuzimanja vlasti.

- Zato sam im rekao zašto ne ruše lokalnu vlast. Znao sam da ne mogu da izvedu 10 ljudi, a on mi je odgovorio da ne želi da dođe do smene. Nije mi objasnio zašto - kazao je Abić.

Nakon što je saslušao građane, Vučić je rekao da je u Loznici u medijima dozvoljeno da kažu šta hoće o Vučiću, a zabranjeno da pišu o Rio Tintu.

- To je zastrašujuće. Isto tako je nemoće reći nešto o vama ili Kokanoviću, jer ćete da im postavljate balvane pred kuće. Želeo sam da se čuju različita mišljenja. Sami kažete da ništa ne znate, ali ste sigurni da ste u pravu - naveo je predsednik odgovarajući na primedbe pojedinih učesnika u debati.

Naučili ste da govorite, a da vam niko ne odgovori. Teško vam je da čujete bilo šta, pa ustajete. Kažete lokalne kabadahije - kako se lako prepoznajete po maltretiranju ljudi. Nemam problem da odgovorim na svaku laž, imam protiv da ne smete da govorite o Rio Tintu. Ja imam više od 50 pitanja za Rio Tinto, pripremio sam! Moj interes je narod. Hoću da se rasprava vodi na svakom mestu

- U naredna 22 meseca moraju da nam dostave tri studije. Ne mogu pre toga čak ni formalno da završe svoje obaveze prema Srbiji - rekao je Vučić, pa se osvrnuo i na nepovoljnu reputaciju Rio Tinta.

Predsednik Srbije je Rio Titnu postavio tri ključna pitanja - zaštita vode, rešenje za deponiju i sumpornu kiselinu.

Vučić je nabrojao loša iskustva koje su neke države (Amerika, Engleska, Panama...) imale sa Rio Tintom.

- Ovo je 2024. godina. Mi smo sagledali analizu i sednicu akcionara Rio Tinta u Brizbejnu ove godine. Opet je ključno pitanje Jadra i pitanje voda, pa vas molim, da nam na ozbiljniji način odgovorite kako ćemo da rešimo sigurnost, čistoću naših voda, da neće biti bilo kakvog prelivanja iz podzemnih voda u Jadar, iz Jadra u Drinu, iz Drine u Dunav. Pitanja su oko vode i deponije.

- Treće pitanje je sumporna kiselina i sigurnost - kazao je on i pitao za poljoprivredno zemljište ljudi u blizini rudnika.

- Molim vas da nam na ozbiljniji način odgovorite kako ćemo da rešimo to i možete li da garantujete sigurnost, čistoću naših voda, da neće biti bilo kakvog prelivanja iz podzemnih voda u Jadar. Drugo pitanje su deponije, treće sumporna kiselina i sigurnost. Mogu li ljudi da gaje isti kukuruz, istu malinu, da imaju isto voće i povrće. Molim vas da se koncentrišete i date odgovore podeljene u ove tri grupe: voda, deponije, sumporna kiselina.

Direktor Jakob Stausholm kaže da Rio Tinto ima teška poglavlja u njenoj istoriji.

- Ono što je jasno jeste da danas rudarenje može da se radi na bezbedan način i u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Ja sam postavio cilj da moramo da imamo najviše standarde prema životnoj sredini, zajednici i vladama. Sve građane gledam u oči i kažem da ovde razvijamo izuzetan projekat u skladu sa najvišim standardima - kazao je on.

Govoreći o deponiji, kaže da gotovo svi rudnici u svetu imaju otpad u tečnom stanju, a da je za Jadar odlučeno da bude potrošeno dodatnih 100 miliona evra kako bi ta deponija bila isušena.

- To je prvi litijum rudnik u svetu koji neće imati mokro jalovište. Deponiju svodimo na minimum, a negde oko polovine će moći da ide podzemno, a od preostalog dela nešto od ovog otpada može da se koristi za igradnju puteva - rekao je Stausholm.

Kada je rekao da to znači da će imati "niži" negativni efekat za životnu sredinu, Vučić je pitao da li to znači da ga ima.

Inženjer Rio Tinta rekao je da voda ne može da uđe u samo okno i da izađe gore.

- Rudničke vode morate da evakuišete iz rupe. Svaka kap te vode je resurs koji se prečišćava maltene do nivoa destilatorne vode - kazao je inženjer.

Dodaje da projekat podrazumeva korišćenje rudarske zapune, kako ne bi bilo slobodne površine koja bi mogla da izazove sleganje.

Govoreći o foliji, kaže da hidroizolacija deponije podrazumeva i dodatna dva sloja.

- Iako je ta folija sasvim dovoljna, ali ovde imam preventivno dodatna dva sloja od prirodnih materijala zasnovana na glini. Prelaskom na sušeni otpad površina za formiranje deponije smanjena je tri do četiri puta - rekao je inženjer.

Kada je u pitanju sumporna kiselina, kaže da ona ima svoju ulogu i to je materija koja se kupuje, kako bi se dobio proizvod koji je potreban.

- Ona se ne poliva po ljudima i ne baca se uokolo i ne izliva se. Uloga je da izvrši neutralizaciju - kazao je on i dodaje da je otpad na kraju baza, a ne kiselina.

Odgovarajući na pitanja vođe protesta u Krupnju Dragoslava Šefike, Vučić kaže da je visina rudna rente određena od nekih mnogo ranije, a da je on taj koji je želeo da je poveća.

- Kad sam hteo da je povećam, nema ko iz Rusije mi na glavu nije skočio. Da li stvarno mislite da je lako uzimati pare od nekoga? - tvrdi on.

Istčie da ljudi neće da ulažu u fabriku.

- Pokušaćemo da podignemo rudnu rentu, ali to neće biti lak i jednostavan proces. To nije pitanje odluke. Oni odoše ako nemaju pristojnu marginu za profit - rekao je Vučić.

Ističe da moramo da dovedemo nekog sa strane kako bismo eksploatisali litijum jer nemamo sami tu tehnologiju.

Najavio je da će lično da ode u Saksoniju da vidi kako se tamo radi o litijumu.

- Nemci hoće da budu prvi u 5. industrijskoj revoluciji. Hoćete li da propustimo tu šansu? Ne bi nam bio prvi put - rekao je Vučić.

Kaže da se nekad protestovalo protiv kralja Milana zbog pruge.

- Imamo priliku da uđemo u prvi vagon - kazao je on, govoreći o 5. industrijskoj revoluciji.

Kaže da je vazduh prelep u Brestovačkoj banji, a od površinskog kopa je manje od 5 kilometara, dok je Borsko jezero malo dalje.

- Stalo mi je i do Rađevine i do Jadra. Stalo mi je i do ljudi - kazao je Vučić i istakao veliki broj pada stanovništva u selima oko Loznice od 1953. godine.Kaže da je Brezjak 1953. godine imao 233 stanovnika, a 2022. godine 96. Gornje Nedeljice su 1953. godine imale 942 ljudi, a 2022. 561. Donje Nedeljice su 1953. godine imale 931 stanovnika, da 2022. 403.

Ljudi hoće da imaju pozorište, bioskop, stadio i halu. Ljudi hoće da imaju restoran i sve druge sadržaje. Lepo je da odemo sedam dana tako u prirodu ali nećemo tako da živimo. Jel ima neko da kaže da ovo nije tačno? Hoćete da nastavimo ovako ili hoćete da promenimo nešto? Hoćete da promenimo tako što ćemo da pričamo da ćemo imati dovoljno hrane za celu Srbiju? Nemojte da pričate svašta. To vam je 0,000000001 od 4% doprinosa BDP. I pre svega za svakog od tih ljudi ćemo da brinemo. Jer još nisam dobio odgovor od početka iako sam dva puta pomenuo kako će to da utiče na poljoprivredne proizvode i pitao ih malopre. Na pitanje može li da se gaji kukuruz u neposrednoj blizini, može li malina? Zato što tu živi stotine porodica upravo od tog posla. Čitav Krupanj vam živi od maline. Sve što vam se naslanja na korenitu živi od maline. Morate da da nam odgovorite na ta pitanja.

Predsednik je, podsetimo, prethodno otkazao za danas sve planirane obaveze i posete domaćinstvima. Vučić boravi u Loznici od 4. septembra i već nekoliko dana je obilazio Podrinje i razgovarao sa građanima ovog kraja o svim problemima koje imaju.

Autor: Dalibor Stankov