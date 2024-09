Vučević uputio posebnu molbu građanima Srbije: Vlada od danas počinje sa radom na merama

Premijer Miloš Vučević obratio se javnosti posle posebne sednice Vlade Srbije koja je bila posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji.

- Sinoć smo se dogovorili da Vlada već danas krene u realizaciju. Moja molba je da svi pogledaju još jednom konferenciju i razumeju ono što treba dalje da radimo. Ključna tačka je zaključak kojim se nalaže aktivnost i mere koje moraju sva ministarstva da primene u cilju zaštite naroda na KiM. To je povezano sa pet oblasti o kojima je predsednik pričao - rekao je on.

Vučević je podsetio na pet poteza koje je najavio predsednik Vučić.

- U ime i prezime ćemo znati svakoga ko sprovodi nasilje nad Srbima! I ići ćemo ka Skupštini sa zahtevom da se nelegalnim proglase svi akti Prištine koji nisu usaglašeni sa postignutim sporazumima. Imali smo i tačku koja proizilazi iz današnje promocije mladih oficira, a to je usvojen zaključak kojim se nalaže Ministarstvu odbrane da hitno pokrene proceduru za vraćanje obaveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana. Sledeće nedelje će biti sednica, biće i predsednik nadam se na njoj - kazao je premijer.

Dodaje da će služenje vojnog roka biti višeslojno angažovanje regruta, i da će to biti na ponos i čast svih mladića koji će služiti vojsku.

- Ideja nam je da to zaživi polovinom sledeće godine! Sva ministarstva su dobila konkretne zadatke na implementaciji svega što je predsednik juče predstavio, i ovaj nalog Ministarstvu odbrane. To je ono što mogu da podelim sa vama - rekao je on.

- Moj je apel i želja da Srbi na KiM ostanu, da niko ne širi paniku, da vide da Srbija vodi računa o njima, nema predaje Kosova i Metohije. Nećemo ići u ratove i sukobe, ali mnogo je važno da Srbi ostanu tamo gde žive vekovima. Sve što radimo, radimo za njih - istakao je premijer.

Dodao je da se ne obazire na bilo kakve reakcije Prištine, i da oni nisu implementirali ništa što je dogovarano još od 2012. godine.

- Ne marim za reakciju Prištine, brinem samo za naš narod na KiM, kao i predsednik i cela Vlada. Nećete biti ostavljeni, Srbija vas neće ostaviti, ovo su ozbiljne mere koje spremamo, a bez ulaska u konflikt i rat - zaključio je Vučević.

