Ministarka Žarić Кovačević posetila Niš: Građanima smo omogućili da potpuno elektronski komuniciraju s državom

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Žarić Кovačević u Nišu promovisala uslugu ePisarnica i posetila IT centar.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Кovačević boravila je danas u Nišu. Osim što je održala radni sastanak sa gradonačelnikom Dragoslavom Pavlovićem, ovom prilikom ministarka je obišla jedinstveno upravno mesto gde je promovisala uslugu ePisarnica, a posetila je i Srpsko-korejski informatičko-pristupni centar za besplatne obuke koji je otvoren pre godinu dana zahvaljujući saradnji Ministarstva i Nacionalne agencije za informaciono društvo Republike Кoreje.

Prilikom posete IT centru Žarić Кovačević je podsetila da je 2017. godine uz pomoć Republike Кoreje Ministarstvo otvorilo moderan IT centar za besplatne obuke za građane u centru Beograda, a da je na osnovu uspešnog rada ovog centra, u kojem je do sada sprovedeno blizu 4.000 besplatnih obuka i obučeno više od 80.000 građana, u Nišu otvoren takav centar 12. jula 2023. godine, opet uz podrušku partnera iz Кoreje, saopštilo je resorno ministarstvo.

- Drago mi je da vidim da niški centar dobro funkcioniše, da se obuke odvijaju kontinuirano i da građani i u ovom delu Srbije imaju korist od njegovog funkcionisanja. U SКIP centru Niš održano je preko 200 događaja, a usluge centra od njegovog otvaranja koristilo je oko 3.000 korisnika, kako najmlađih, učenika osnovnih i srednjih škola, tako i studenata, te zaposlenih u javnom ili privatnom sektoru, ali i penzionera - izjavila je ministarka čestitajući menadžmentu na rezultatima i tome da je centar za nešto više od godinu dana rada postao prepoznatljivo mesto za sve koji žele da se edukuju, razviju svoje digitalne veštine i učestvuju u stvaranju budućnosti utemeljene na znanju i tehnologijama.

Tokom obilaska jedinstvenog upravnog mesta Žarić Кovačević je podsetila da je Ministarstvo sa pet miliona dinara podržalo njegovo uspostavljanje i da je važno da jedinice lokalne samouprave budu na usluzi građanima, istinski servis koji je efikasan i pristupačan, te da tu svoju osnovnu ulogu jačaju preko Jedinstvenih upravnih mesta, modernih uslužnih šaltera. Osim toga, naglasila je i da je važno da građani koriste dostupne digitalne usluge, te da je danas u Nišu i da bi promovisala novu uslugu na Portalu eUprava.

- Građanima smo omogućili da potpuno elektronski komuniciraju s državom, da podnose zahteve, šalju dopune, prate stanje predmeta. Najvažnija novina jeste da građani ne moraju da znaju koji organ je nadležan, koji je naziv postupka ili kakav je obrazac. Bez gubljenja vremena, onlajn od svoje kuće, pretragom prema ključnoj reči građani mogu da pokrenu jedan od 2.000 trenutno dostupnih postupaka. Posebna pogodnost jeste da građani dobijaju obaveštenja o statusu svog predmeta, putem mejla ili SMS poruke, a rešenje dobijaju u eSanduče - objasnila je Žarić Кovačević i pozvala građane da se registruju na Portalu eUprava, odnosno da postanu eGrađani, kojih do sada u Srbiji ima više od 2,2 miliona, jer je eUprava digitalni šalter, dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini i nema više čekanja u redovima.

Na sastanku u Nišu ministarka je sa gradonačelnikom razgovarala o razvoju elektronske uprave i funkcionisanju gradske uprave, kao i modelu njene organizacije i funkcionisanja.

Inače, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u Nišu pomaže uspostavljanje međuopštinske saradnje sa Gadžinim Hanom u cilju osnivanju zajedničke kancelarije lokalnog ombudsmana. U okviru Godišnjih nagrada koje Ministarstvo dodeljuje za četiri oblasti dobrog upravljanja, Niš je proglašen za najbolju lokalnu samoupravu u oblasti „efikasnost i delotvornost“ za 2023. godinu.

Autor: Dalibor Stankov