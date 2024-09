Sergej Trifunović uhapšen je preksinoć na graničnom prelazu Bajakovo. Kako se navodi, njega su uhapsili prilikom pokušaja da pređe srpsku granicu i uđe u Hrvatsku.

Ministar Đorđe Milićević ističe da je jasno na koji način mediji iz regiona izveštavaju. Kako dodaje, u jednom od obraćanja predsednika Srbije, gde je naveo 5 tačaka koje usporavaju Srbiju, u jednoj je rekao da je za sve potrebna podrška politike ali i medija.

- Ovde imamo sponu medija i politike u regionu. Hrvati na taj način rade protiv Srbije. Imamo vrhunac licemerja kada je u pitanju Sergej Trifunović... Isti ti mediji, pre izvesnog vremenskog perioda, kada je zadržava hrvatska pevačica, napravljena je politička priča... Oni su je digli visoko - rekao je Milićević.

Ona je bila lider opoziocije, a i uhapšeni gospodin je bio deo tog ešalona.

- On je građanin Srbije, i Hrvati ne mogu da se ophode tako prema njemu - priča Milićević.

Ovakve stvari se neće dešavati u Srbiji, niko neće biti uhapšen, rekao je ministar.

- Od ovoga je napravljena politička senzacija, a sada ti isti mediji i u političkom i medijskom smislu sada na Srbiju opet osipaju drvlje i kamenje - rekao je on.

Urednik Srpskog telegrafa Borko Kašanski je istakao da Mađarska i još jedna grupa zemalja Srbiji pomažu na otvaranju novih poglavlja u klasterima.

- To više nema veze sa poglavljima, nego sa politikom... I tu jedan hrvatski medij kaže da to ne sme da se dozvoli Orbanu. Preživećemo mi bez poglavlja, ali to je dokaz malicioznosti. I Hrvatskoj je prvoj u interesu da Srbija uđe u EU - rekao je Kašanski.

Autor: Dubravka Bošković