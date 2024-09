Poznat razlog hapšenja Sergeja Trifunovića u Hrvatskoj, evo šta mu se stavlja na teret

Srpski glumac Sergej Trifunović uhapšen je tokom noći na granici, kada je pokušao da izađe iz Srbije i uđe u Hrvatsku.

Svi se pitaju šta je razlog njegovog lišavanja slobode, a prema pisanju Slobodne Dalmacije, njega sada terete zbog uvreda koje je izgovorio i ispisao na svom Instagram profilu kada je konačno doputovao u Srbiju nakon problema koji je prošlog septembra imao s policijom i psom u Splitu.

Trifunović je znao da mu 8. septembra ističe godina dana zabrane ulaska u Hrvatsku i u zemlje Evropske unije te je odmah nakon par dana pokušao ponovo da uđe. Nije pozanto da li mu je Hrvatska bila krajnja destinacija, ili samo zemlja kroz koju bi prošao do krajnje destinacije, a kako navode njihovi mediji, on će to danas otkriti na sudu, gde će biti sproveden.

Podsetimo, Trifunović, je u dva dana prošlog septembra u Splitu prošle godine počinio pet prekršaja Zbog držanja psa bez nadzora na Kašteletu i vređanja policijskih službenika kažnjen je s novčanom kaznom od 500 evra i 50 evra sudskih troškova da bi par sati nakon toga istog psa u Bosanskoj ulici držao bez nadzora i povoca te je kažnjen s 200 evra. Kako je platio kaznu odmah komunalnim policijcima, ispada da ga je ta kazna koštala 130 evra jer se naplaćuju dve trećine kazne.

Autor: pink.rs