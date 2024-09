Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika u kome je govorio o svim važnim i aktuelnim temama za građane Srbije.

Predsednik se prvo osvrnuo na put u Brisel koji ga sutra očekuje.

- Biće jedan veoma važan sastanak pre svega o stopama rasta i tržištu. Naravno biće govora i o nekim problemima kao i proširenju Evropske unije. Verujem da će biti korektan razgovor, što zavisi dosta od Prištine, kao i Sarajeva.

Vučić se osvrnuo i na činjenicu da je Priština odbila trilateralni sastanak.

- Oni ga nikada nisu ni želeli i pokušavali su da uvek okrive Beograd za sve. Imamo posla sa ljudima koji imaju za cilj proterivanje i uništenje srpskog naroda na predelu Kosova i Metohije. Oni ne žele dijalog, jer kažu da su suverena država. Ne mislim da nas tu čekaju bolji dani, imaćemo tu bezbroj problema, ali Srbija će uvek biti uz svoj narod na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Srbije je progovorio i o napadima opozicije nakon mera bezbednosti koje je Srbija iznela povodom zaštite Srba na teritoriji Kosova i Metohije.

- Za nas je važno da su naši prijatelji i partneri u svetu pažljivo saslušali ono što smo rekli. Mi ne tražimo ništa više od onoga što je već dogovoreno. Što se tiče ovih naših, a kad smo to od njih dobili podršku za bilo koji projekat?! Njima nikada ništa nije bilo dobro i ništa im nije valjalo. Neki ljudi nemaju svoju politiku, plan i program, jedino što ih se tiče kako i na koji način da budu protiv, i da čekaju šta ću ja da izjavim kako bi rekli zašto to nije valjalo. Ako im kažem da ćemo mirno da reagujemo, kao što sam sad rekao, "nije dobro, trebalo je ratom...". Čovek ne treba da se osvrće na to i treba da nastavi da radi.

Predsednik se osvrnuo na posete svetskih lidera u Srbiji, spomenuvši Emanuela Makrona, Si Đinpinga, predsednika Rivlina i Hercoga iz Izraela, predsednika UAE.

- Uskoro ćemo imati dvojicu predsednika afričkih država, jer sa njima želimo da unapređujemo odnose. Ugostio sam i britanskog kralja Čarlsa. Premijer Japana je ovde bio u izuzetno važnoj poseti, mali broj ljudi koji su izuzetno važni u svetu, a da nisu bili u Srbiji.

Predsednik Vučić je komentarisao i izjavu Borka Stefanovića na to što lideri velikih svetskih sila dolaze u posetu Srbiji.

- Ono što je meni zaparalo uši, to je ta rečenica koja kaže "oni više i ne pitaju njega kakvi su odnosi sa Si Đinpingom i Putinom", to je taj kmetski, gotovo robovski pristup vazala prema sizerenu u kojem on traži dozvolu kako da razgovara. On sam kaže "ja to očekujem od njih, to je nešto normalno i prirodno, da vi ne vodite zemlju". On mrtav ozbiljan to kaže, uzrujao se. Video sam se sa Si Đinpingom zato što ga izuzetno poštujem. Nisam uveo sankcije Rusiji zato što vodimo dobru politiku. I da budete veći rusofili 10 puta ne biste uspeli da uspostavljate odnose kad dođe mir. Ponosim se time da mi vodimo slobodnu, slobodarsku i nezavisnu politiku.

Vučić se osvrnuo i na to što je tražio puštanje Sergeja Trifunovića nakon što je uhapšen na granici sa Hrvatskom.

- Ja sam se samo postavio kao predsednik države. Pitam se samo da li ste primetili da to nije vest u regionu. Po tome ste mogli da vidite svo licemerje i laži u regionu. Kada je ta estradna umetnica zadržana 15 minuta, Vučić je bio "diktator", a kad su advokat Nemanja Berić i glumac Sergej Trifunović osuđeni na zatvor, kako to da nikome ne pada na pamet da kaže da je ovo "najgora moguća diktatura". Mi imamo tako lažnu elitu u kojoj caruje antišovinizam. Mrzimo sve i svakoga, najviše na svetu moramo da mrzimo Srbiju i sve što Srbija uradi i sve što se u Srbiji dogodi. Želim srećan povratak Sergeju Trifunoviću. Za mene je važno što vidim na svakom mestu da se ljudi vraćaju u Srbiju.

Što se tiče ekonomije, Vučić kaže da će biti povećanja penzija za 10,9 ili 11 odsto.

- Biće 53.592 dinara minimalna zarada u Srbiji, što je zaista izuzetna vest, penzije ćemo povećati za do 11 odsto. Ne samo za naše prosvetare, već i za pretškolski uzrast vaspitačice, povećaćemo 12 odsto. To pokazuje kakav je naš odnos prema školstvu i obrazovanju u Srbiji i koliko želimo da ulažemo u obrazovanje dece. Da ljude sačuvamo ovde, da njihovim roditeljima bude lakše, da ne moraju da se odvajaju od dece da bi im omogućili bolje obrazovanje. Nama je potrebno znanje, ne diplome. Zato su to za nas važne vesti.

Vučić dodaje da će se kroz deset dana država izaći sa konkretnim predlozima za rešavanje problema oko liste čekanja.

- Liste čekanja su za nas prioritet i pozivam sve ljude da se odazovu na besplatne preglede koji se organizuju. I sam ću otići da pregledam sve i pokazaću javno da sam došau u najobičniji Dom zdravlja. Time brinemo i spasavamo živote ljudi. Liste čekanja postoje toliko godina i deo su naše nesposobnosti da rešimo probleme. Radio sam sve što je u mojom moći za izgradnju i obnovu bolnica. Uradili smo najbolju kardiovaskularnu bolnicu ovde, Dedinje 2, Klinički centar Beograd, KC Niš, uskoro kređe Kragujevac, radimo Novi Pazar, uskoro će da krene Užice, radimo bolnice od Prokuplja do Vranja, Leskovca, gde želimo da ljudi imaju nove standarde, do Kikinde, od Loznice do Sombora.

Vučić se osvrnuo i na predstojeću sednicu o rebalansu budžeta i sednica o trajnoj zabrani iskopavanju litijuma.

- Oni su postali smešni i onima koji ih podržavaju, a oni ih zapravo i ne vole njih, već mrze Vučića. ponovo su sve izmislili i nisu u stanju da sastave predlog nacrta zakona da to može uopšte da se razmatra. Oni takvi, ljudi koji nikada nisu pokazali interesovanje za ljudima u Srbiji, nikada neće pobediti.

On je prokomentarisao i izjavu Srđana Škora na temu litijuma.

- Vidite oni odmah pričaju o nekom hapšenju, jer bi oni hapsili. Ja sam otišao da razgovaram sa ljudima, pa i sa onima koji su vodili proteste protiv litijuma. Naravno oni i nisu za trajnu zabranu kopanja litijuma, ne znam čemu ova rasprava, samo bi verovatno da viču.

Predsednik je čestitao televiziji Pink na jubileju koji slavi, a zatim je direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović prekinuo program i pokazao poklon koji je predsednik Vučić doneo.

- Ovo je poklon koji je predsednik doneo televiziji Pink -rekao je Mitrović i pokazao tortu, a zatim i sam uručio predsedniku mali poklon u znak zahvalnosti za svu podršku.

- Ušli smo u nekakve zlatne godine, a juče sam najavio da će naredna decenija tek predstavljati "Golden age" -rekao je Mitrović.

Predsednik se osvrnuo i na otvaranje najmodernijeg teatra u Evropi, teatra Odeon koji je oduševio sve koji su imali priliku da ga posete.

- Drago mi je što će ljudi imati jednu novu lokaciju za sve te događaje. Iako se ne slažem sa sadržajem ove jedne predstave, uvek ću braniti njegovo pravo na slobodan umetnički izraz.

Autor: Iva Besarabić