GUJON SA PONOSOM PRENEO REČI ENGLESKOG MEDIJA O PREDSEDNIKU SRBIJE: Hvala Aleksandre Vučiću što im pokazuješ put!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je jedinstvenu sposobnost da gradi odnose sa različitim nizom država, od kojih su mnoge geopolitički rivali.

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon oglasio se na društvenoj mreži "Iks", gde je preneo informaciju da je predsednik Vučić od medija iz Londona dobio najveći kompliment.

- Današnji New Arab iz Londona: "Održavajući bliske veze sa Rusijom, Kinom, Iranom, Evropskom unijom (EU) i SAD, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je jedinstvenu sposobnost da gradi odnose sa različitim nizom država, od kojih su mnoge geopolitički rivali. Bilo bi dobro za naš svet kada bi drugi politički lideri imali istu sposobnost da "grade odnose" umesto da ih uništavaju. Hvala Aleksandre Vučiću što im pokazuješ put!

Podsećamo, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama od 21. do 27. septembra 2024. godine, gde će učestvovati na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Today’s London @The_NewArab : “Maintaining close ties with Russia, China, Iran, the European Union (EU), and the US, Serbian President Aleksandar Vucic has demonstrated a unique ability to build relationships with a diverse range of states, many of which are geopolitical rivals.”…