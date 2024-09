PREDSEDNICA PARLAMENTA OBJASNILA ĆUTI: Novac od kazni ide u dobrotvorne svrhe, eto vajde od vašeg bivstvovanja u Skupštini!

Poslanik Aleksandar Jovanović Čuta žalio se tokom sednice Skupštine da zbog plaćanja kazni u parlamentu ima manju platu, a predsednica Parlamenta Ana Brnabić odgovorila mu je da je kažnjavan isključivo u skladu sa poslovnikom.

Aleksandar Jovanović Ćuta, šef poslaničke grupe Ekološki ustanak, zakukao je danas tokom sednice Skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta, kako je njegov lični budžet umanjen zbog plaćanja kazni u parlamentu.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Ćuti i poručila mu da je kažnjavan isključivo u skladu sa poslovnikom i da, kada bude poštovao dostojanstvo ovog doma, neće biti kažnjavan.

"Čim naučite poslovnik i naučite kako da se ponašate u Narodne skupštine Republike Srbije, čuvate njeno dostojanstvo, ja ću prestati da vam izričem opomene. Dok se ponašate kako se ponašate, kršite poslovnik Narodne skupštine, urušavate dostojanstvo ovog doma - bićete kažnjavani u skladu sa poslovnikom. Na kraju krajeva, novac od kazni ide u humanitarne svrhe, pa eto i neke vajde od vašeg bivstvovanja u Narodnoj skupštini", rekla je Brnabićeva.

Podsetimo, Jovanović je poznat po skandaloznom ponašanju u Skupštini Srbije, on konstantno dobacuje, viče, ustaje sa svog mesta, nekada čak i stoji na stolicama.

Podsetimo, Aleksandar Jovanović Ćuta je i u julu pravio haos na sednici Skupštine Srbije i tom prilikom mu je predsednica parlamenta izrekla opomenu.

Naime, tokom obraćanja premijera Miloša Vučevića, šef poslaničke grupe Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanovic Ćuta je dobacivao iz poslaničke klupe govoreći da će premijeru da "izvuče uši".

"Izričem opomenu Aleksandru Jovanoviću. Dok je predsednik Vlade govorio, on je pretio, obećavao da će mu izvući uši! To je taj nivo diskusije, kako on predstavlja građane. Izričem opomenu i molim vas od srca da poštujete građane, ovaj Dom, i sve narodne poslanike bez izuzetka, bilo da su vlast ili opozicija", navela je tada predsednica parlamenta.

Autor: Iva Besarabić