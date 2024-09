Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju jučerašnju raspravu o predloženom rebalansu budžeta za ovu godinu. Kako Bulatović kaže, juče su u skupštini od strane pojedinih pripadnika opozicije mogli da se vide pokreti i gestikulacija kakvi nisu prikladni ni za kafanu.

Narodni poslanik Dejan Bulatović kaže da Aleksandar Jovanović Ćuta u poslednje vreme u Skupštini ispoljava ozbinu nervozu. Na njegovom licu su prisutne grimase i gestikulacija koja ne može rečima da se opiše, kaže on.

- Kada odete u kafanu, to nemate... U kafani bi, sa onakvim ponašanjem kakvo pokazuje u skupštini, posle 10 minuta dobio batine. I ne samo on, već dosta njih. Ćuta ima katarzu, eksploziju u glavi... To ne liči na zveri, kao kada ste gledali Tarzana... Te gestikulacije, ispuštanje glasova... Zverske, krvave oči, to nije normalno, to je nus pojava - priča Bulatović.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da opozicija pokušava da skrene pažnju na sebe.

- Opstrukcijom provociraju vladajuću većinu i pokušavaju da isprovociraju... Oni žele tu ideju da se u parlamentu ne odlučuje i ne raspravlja obesmisle. Njima smeta odnos većine i manjine, i na konto toga jer su manjina, traže višak prava. A oni ne misle ništa dobro o svemu tome. Vode se logikom provokacije, indigracije... Oni nemaju konstruktivan predlog, ni korektivu kritiku toga - priča Stanković.

Želeli su juče da obesmisle ministra finansija i njegove analize, koje su pozitivne, dodao je potom.

Autor: Dubravka Bošković