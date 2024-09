Vulin poručio Đilasu: Mi smo zbog svojih uverenja išli u zatvor, a vi ćete zbog para

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin je u Narodnoj skupštini Srbije, odgovarajući na uvrede koje mu je uputio Dragan Đilas, izjavio je da se "ovde politika svodi na nivo ličnih uvreda.

- Nema ideologije, nema ideja, nema predloga, nema stava, imate lične uvrede, imate histeriju čoveka koji je vlasnik opozicije, ili bar misli da je vlasnik opozicije. Mada kada bi znao šta sve govore njegove opozicione kolege, čak i one koje plaća, verovatno bi promenio menadžment i potražio neke druge koji će malo lepše da govore o njemu - kazao je Vulin.

- Ovde smo imali tiradu i salvu frustracija prema Aleksandru Vučiću, prema nama koje smatraju najbližim saradnicima predsednika Vučića, ali ni jednu realnu i ozbiljnu kritiku predloga rebalansa budžeta, ni jednu jedinu. Nešto ličnih uvreda na koje je lako odgovoriti. Znate kada vas Dragan Đilas kritikuje za fakultet to je stvarno strašno, čovek koji je studirao toliko godina i sa takvim prosekom. Što se moje diplome tiče, u vreme baš vlasti Demokratske stranke izvršena je apsolutna provera kragujevačkog univerziteta - rekao je Vulin i dodao:

- Ne biste me uhapsili da ste mogli? Uhapsili biste me da sam imao jedan pogrešan zarez. A držali ste me u zatvoru, za razliku od svih vas velikih opozicionara, kad sam se borio protiv izručenja pukovnika Šljivančanina. Mi smo za svoja uverenja išli u zatvor a vi ćete ići, ili ste išli, neki od vas, samo za pare i ni za šta drugo. Mi smo za svoja uverenja bili spremni da se borimo sa vašom policijom, da robijamo, da nas tuku, a vi niste spremni za vaša uverenja da uradite bilo šta. Možda i zato što nemate uverenja, možda zato što su vaša uverenja onih 619 miliona i ništa više.