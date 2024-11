VULIN ODGOVORIO ISLAMISTIČKOM MEDIJU: Srpski svet je moj san, moj odgovor na nerešeno nacionalno pitanje Srba

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin odgovorio je na napade i uvrede islamističkog medija "Slobodna Bosna".

- Ja, kao i sve generacije Srba od Njegoša i Karađorđa, pa do moje generacije, sanjam da svi Srbi žive u jednoj državi. Delim taj san sa Nemcima, Francuzima, Rusima. Srpski svet je moj način da se Srbi objedine kroz kulturne, obrazovne, sportske i ekonomske veze, da takve veze dovedu do toga da Srbi prerastu u jedinstven politički narod koji sve ključne odluke donosi zajedno i u jednom centru, a potom počne da stvara i zajedničke institucije da bi na kraju borbe kroz strpljiv i miroljubiv proces stvorio jedinstvenu srpsku državnu celinu koja će okupiti Srbe svih vera. To je moj san, i moj politički projekat, moj odgovor na nerešeno nacionalno pitanje Srba, moja vizija ispravljanja istorijskih nepravdi prema srpskom narodu, moj odgovor na pitanje kako da se ne ponovi Jasenovac, Oluja, Kazani, Klečka, Livadice, Bistrica. Srpski svet nije ni stav ni projekat predsednika Aleksandra Vučića ni Vlade Srbije, to je moj stav koji zastupam i branim i u čije ostvarenje sam životom uveren. Kada polemišete sa Srpskim svetom, polemišete sa mnom i onima koji dele moja uverenja, a ne sa Vučićem ili Vladom Srbije. Po mom dubokom uverenju stvaranje Srpskog sveta je proces ujedinjena koji je započet i kao svaki drugi prirodan istorijski proces može se usporiti ili ubrzati, ali se ne može zaustaviti - odgovorio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin na napade i uvrede islamističkog medija "Slobodna Bosna".

Autor: Dalibor Stankov