Predsednik Vučić poslao poruku iz Njujorka: Najsrećniji sam što sam govorio istinu i ono što srpski narod i građani Srbije osećaju!

- Imali smo mnogo važnih sastanaka, razgovarao sam sa više afričkih predsednika. Očekujem u februaru predsednika Angole, razgovarao sam sa predsednikom Sijera Leonea, DR Kongo bratsk i iprijateljski razgovor i verujem da ćemo ga ugostiti u našoj zemlji. Polako pravimo svoju, ne malu mrežu prijatelja, posebno na afričkom kontinentu, Karibima, Okeaniji. Nastaviću sa dodelom odlikovanja tim zemljama danas i sutra - rekao je Vučić.

- Razgovarao sam sa ministro mspoljnih poslova NR Kine i zahvalan na čeličnom prijateljstvu. Vang ji je bio jasan po pitanju teritorijalnog intergiteta i suvereniteta Srbije, a sada je bilo još jasnije. Razgovarao sam sa predsednikom Irana, hvala im na podršci teritorijalnom integritertu Srbije i razgovarali o nekim ekonomskim temama.

- Rekao sam mu koliko smo ozlojeđeni i frustrirani zbog rušenja svega što je potpisano Briselskim sporazumom, sa jasnim ciljom da se protera srpski narod sa Kosova i Metohije. Srbija nikad neće bežati od dijaloga, bio sam u pravu i za Petera Stana, ali je to uobičajeno za one koji priznaju Kosovo.

- Ono što ne možete da vidite, na "igvelima", gde ne pričate o čemu se razgovaralo, i tu smo imali dobre razgovore sa predsednikom Finske, predsednicom EP, bili smo i na dodeljivanju nagrade koje deli Atlantik kasnl, i tu sam razgovarao sa Ilonom Maskom, čovek je znao sve o Srbiji i više nego što sam očekivao. Razgovarao sam sa direktorom Amazona, i sada imam novi "igvel".

- Ono što je za mene važno, zahvalan sam narodu Srbije na podršci u GS UN, jer zna narod da nisam mnogo lekova mogao da preporučim i kako da izađemo iz toga, kao što u savremenom svetu ne postoj iefikasan lek za rak, tako da za naš problem ne posotji efikaasan lek po ptianju KiM, ali držimo to pod kontorlom i dok se stvari i okolnosti ne promene u svetu- rekao je Vučić.

- Niko nije mogao da mi kaže da sam rekao nešto neistinito. Najsrećniji sam što sam govorio istinu i ono što srpski narod i građani Srbije osećaju. Bilo je tu i 1 odsto sebičnog razloga.

- Zna Antonio Gutereš da smo mi u pravu, samo što ne može to da kaže. To je pametan i obrazovan čovek i on to odlično zna, zato ga nećete videti da trći i žuri sa izjavama. Ali, naravno ne može on o tome da govori javno.

- Najčudnije i najsmešnije mi je kad se ministar Fedracije BiH slika sa kosovskom i bosanskom zastavom, a kažu RS "hoćete secesionističke zahteve, hoćete proitv povelje UN", a to što oni to rade koga briga, jer imaju podršku zapadnih velikih sila i misle da mogu da rade šta hoće- rekao je Vučić u Njujorku.

- Vi ćete sada da imate obeležavanje oslobađanja Aušvica. Oni koji su oslobodili Aušvic, Rusi, neće biti pozvani. A oni, pretpostavljam, koji su stvorili logor, biće pozvani. Tako vam je i sa ovim: Srbima možete da oduzimate državu, govorite o secesiji.

- Svi oni imaju zaštitu velikih zapadnih zemalja i misle da mogu da čine šta im je volja. Mi živimo u Evropi, kulturološki, delimično istorijski i u skladu s tim moramo da se ponašamo. Ekonomija je ključna stvar.

- Jasno vam je da ćemo doći do svakoga u svetu jer Srbija postaje prepoznatljia na mapi i mi moramo da idemo napred. Moramo da guramo dalje, dobro je da se rebalans usvaja, uskoro ide u budžet, nadam se da će ministri svoje apetite da smanje, da imamo pod kontrolu stopu javnog duga. Nije to spisak želja, daj mi pare, daj mi pare. Takve zemlje obično probadnu, kao i mi 2008 i 2011. Moramo ozbiljno da pristupimo. - rekao je Vučić u Njujorku.

- Mi ćemo i dalje nastavnicima da iplaćujemo plate, radićemo sa decom ne sme da zauzima most, pa sada menja kurs. Mi imamo svoje mere i naše je da to radimo i u razgovoru sa narodom pronalazićemo rešenje. Nemaju nijednu drugu temu sem Srbije i Beograda, a očemu drugo da pričaju? Da imaju najlošiji internet na svetu- rekao je Vučić.

- Oni samo potvrđuju koliko nemaju političkog morala, koliko političke časti nemaju niti će imati, rekao je Vučić o izjavama da je njegov govor bio "chatGPT". Sam sam napisao i prvi i drugi govor. Hvala mu na tome da je moj mozak deo veštačke inteligencije. Moram da pohvalim i Tijanu koja prevodi kao GPT računar. Dobar smo tim za veštačku inteligenciju, valjda ćemo moći to jednom i da naplatimo. Govorio sam iz srca, govorio sam činjenice - rekao je Vučić.

- Istinu ne govorite da biste nekoga obradovali ili rastužili, nego da biste mu rekli šta je istina. Trudim se uvek da se borim za svoju zemlju, da ne pokazujem bahatost, osionost i aroganciju. Nisam bogat, osim što imam troje dobre dece, i da ne bih ulazio dalje u patetiku, kad govorite o farmerkama, ne znam, ne kupujem ih, ali trudim se da budem čist, odeven i uredan. Sve što imam ne vredi kao jedna desetina džipova Dragana Đilasa, a što se tiče plata, u njegovo vreme plata prosvetara je bila 30.000 dinara, a sada će biti 100.000 dinara. To je važno. Sve to što imam, nije dovoljno ni da platim prekidače za interfone na kućama brače Đilas. Pri tome nisam ukrao, nisam se obogatio i živim na istom mestu kao i pre 10 godina. Nemam nigde račun u inostranstvu, osim uobičajenih u zemlji, koji stoje na uvid agenciji za korupcije. Nemam. Kad ne možete nekome da se suprotstavite rezultatima, planovima i programima, onda pričate o glupostima- poručio je Vučić iz Njujorka.

- Ja sam najduže bio u sali, neke govore sam slušao po dva puta kao što je govor Bajdena, volim da čujem, da zapisujem, zato volim da idem u Davos, Minhen, ja svuda zapisujem i zato bolje od nekih znam šta se dešava i svuda izigravam đavoljeg advokata. Ja sam predsednik Srbije, ne mogu da se ponašam kao analitičar. Nemam više nade posle jučerašnjeg dana. Mogli ste da čujete da predsednik Bajden želi mir i primirje samo nije rečeno kako, pod kojim uslovbima i na koji način. Na žalost video sam da su se UN prfetvorile u navijački tabor. Ovo mora da bude mesto dijaloga , ane navijačkih tabora- rekao je Vučić.

- Mir je danas važniji od svega, ali niko ne vidi mir kao značajnu vrednost. Nasuprot tome, svi veliki, pravdajući svoje velike politike, govore o pravednom miru, što znači da bi oni trebalo da pobede, a da bi drugi trebalo ne samo da izgube, nego i da budu potpuno uništeni. Svi akteri, bez izuzetka, pozvaće se na norme međunarodnog prava koje idu njima u prilog, a namerno će zaboravljati šta su radili i šta i danas rade. Na to će ih podsetiti drugi veliki, koji će, takođe, da zaborave sva ta nedela, ali će, ipak, da pronađu beskrajna kršenja međunarodnog prava u slučaju prvih - kazao je između ostalog predsednik.

U svom govoru istakao je i sledeće:

- Ljudska prava su jedno, a njihova zloupotreba i preterivanje vode do uništenja tradicionalnih konzervativnih društava, što mnoge zemlje širom sveta ne mogu da prihvate, naročito kada je reč o porodičnim vrednostima, koje baštini i Republika Srbija. Srbija je na svom evropskom putu. Za razliku od mnogih, Srbija poštuje norme međunarodnog javnog prava. Istovremeno, Srbija je moderna zemlja, ali nije spremna da žrtvuje sopstvene tradicionalne vrednosti i odupiraće se spoljnim pokušajima koje takozvani ”Woke” pokret nameće kao najvišu moguću vrednost i kao stanje koje, navodno, moramo da dostignemo u budućnosti.

