'Nisam siguran da Kamala Haris uopšte zna gde je Balkan!' Grenel: Situacija po pitanju Kosova i Metohije bila bolja za vreme Trampa

Bivši izaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel izjavio je da je situacija po pitanju AP Kosova i Metohije bila bolja za vreme administracije bivšeg predsednika Donalda Trampa.

Dodao je da nije siguran da potpredsednica Amerike i demokratska predsednička kandidatkinja Kamala Haris "uopšte zna" gde je Balkan, prenosi Politika.

- Razočaran sam što se pokvarilo sve ono što je Tramp dobro uradio u regionu. Ne moram da govorim ni vama, ni mojim prijateljima Albancima, uopšte ljudima u regionu, da je situacija lošija pod administracijom (američkog predsednika Džo) Bajden-Haris. Nisam siguran da Kamala Haris uopšte zna gde je Balkan - rekao je Grenel, koji je prisustvovao prijemu Misije Srbije pri UN pod nazivom "Srbija iza budućnosti".

On je u izjavi novinarima dodao da Haris nije fokusirana na to pitanje i da "nema sumnje" da su stvari bile bolje dok je Tramp bio predsednik. Takođe je rekao da Srbija i Amerika imaju dugu istoriju odnosa i da ih "veže iskreno prijateljstvo" bez obzira na to ko bude pobedio na predsedničkim izborima u novembru.

Grenel je dodao da je u kontaktu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je njegov savet uvek bio da se Srbija približi Zapadu i SAD i da se udalji od Rusije i Kine.

- Budućnost Srbije je da uvek bude uz Ameriku, a ne uz Rusiju i Kinu. Odnosi između Srbije i SAD će uvek biti dobri, jer je to nešto što je izvan politike - ocenio je Grenel.

Na prijemu je takođe rekao da mu je drago što Srbija napreduje u tehnologijama i što govori o veštačkoj inteligenciji.