VUČEVIĆ ODLUČAN: Litijum nije kraj priče – Vlada spremna na raspravu, iako opozicija već šest dana priča samo o tome!

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević pozdravio je odluku predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić da zakaže sednicu o predlogu zakona o zabrani istraživanja i iskopavanja litijuma i bora za 7. oktobar 2024. godine, koji su predložili opozicioni poslanici.

- Mi kao Vlada nismo imali problem da se o tome raspravlja, i da ne bude zabune, šest dana smo raspravljali o dve tačke - o rebalansu budžeta i finansijskoj pomoći porodicama sa decom. Da li je to za šest dana ili nije, pitanje je, jer da ne raspravljate, rekli bi da nismo omogućili da se razgovara, a kad razgovaramo, kažu da se krade vreme. Ako je Vlada prisutna na raspravi o zakonima koje je sama predložila, to bi trebalo da bude pozitivno ocenjeno, a ako nismo tu, kažu da bežimo od razgovora. Inače, ima potpuno besmislenih amandmana koji se koriste samo da bi neko dobio dodatno vreme da priča o svim drugim stvarima osim o temi, onoj koja je tema amandmana. Mi smo u prethodnih šest dana najviše pričali o litujumu, iako će to sada formalno-pravno biti nova sednica. Vlada je spremna da se odazove pozivu ako Skupština bude smatrala da treba ministri da učestvuju u radu. Mi smo se formalno izjasnili negativno na taj predlog, jer mislimo da bi ti bilo pogubno za Srbiju, ali mislimo da je dobro da se razgovara. Politički pozdravljam što je Ana Brnabić to stavila na dnevni red, jer tako relaksira odnose i atmosferu. Da podsetim, i prilikom izbora Vlade, pričali smo o litujumu, i prilikom usvajanja Deklaracije sa Svesrpskog sabora, pričali smo o litijumu. Samo ćemo nastaviti o tome da razgovaramo. Od šest dana, bio sam prisutan pet dana u Skupštini, a verujete, većina njih nije prisutna tokom sednica. Moja stranka je spremna da pomogne, ali moraju doći svi koji su potpisali i tražili tu sednicu, jer su rekli da je to najvažnija tema za Srbiju- istakao je proemijer Vučević.

Autor: Iva Besarabić