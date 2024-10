Zaštitićemo građane od visokih kamata i cena! Vučić podelio lepe vesti: Srbiju očekuje značajno povećanje plata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Briksu i evrointegracijama, isplativosti rudarenja litijuma, Kosovu i Metohiji i dijalogu sa Prištinom, o izborima u SAD i popisu u Crnoj Gori, kao i investicijama u Srbiji i podelama u društvu.

O samitu Briksa

Na pitanje da li će Srbija imati predstavnika na samitu Briksa u intervjuu na Javnom servisu, Vučić je rekao:

"Razgovarao sam sa Putinom i to je jedini razlog zašto nisam želeo da saopštavam dok ne kažem u lice onome od koga sam dobio poziv - predsednika Putina. To je izraz odgovornosti. Imali smo sadržajan razgovor. Razgovarali smo o proslavi oslobođenja Beograda, kao i o gasnom aranžmanu i očekujem da krenemo u razgovor o dugoročnom aranžmanu".

"Istog sekunda kada sam dobio poziv predsednika Putina (za samit Briksa), rekao sam ruskom ambasadoru da imam dogovoreno sa Tuskom. Rekao sam Putinu i da nema ovih poseta, bilo bi mi teško da dođem iz različitih razloga. Četvoro ministara predstavljaće Srbiju na samitu Briksa".

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će, na samitu BRIKS-a u Kazanju, Srbiju predstavljati ministri Bratislav Gašić, Aleksandar Vulin, Adrijana Mesarović i Nenad Popović.

"Srbija je odluke o evropskom putu donela davno. Taj put traje od 2000. godine, kako god ga nazivali. Ljudi su siti svega. Sagledao sam i pre nekoliko dana šta ljudi u Srbiji misle, mada ne znaju tačno šta Briks znači. Nivo popularnosti je 42-42. Ta rasprava će se voditi u našoj zemlji u narednih godinu i po - dve".

"Želeo sam da obavestim građane Srbije - rekao sam da ću u septembru i oktobru razgovarati sa više od 50 predsednika i premijera, a dosad sam razgovarao sa 71. Do kraja oktobra biće i više od 90".

"Naše je da se pripremamo za Ekspo. To nije samo specijalizovana izložba, niti samo promena ugleda Srbije, već promena lica Srbije. Do decembra 2026. moramo da uradimo mnogo više. Moramo da probamo da uradimo važne stvari na evropskom putu. Ja sam jedan od retkih lidera na svetu koji sme da razgovara sa predsednikom Putinom. Posle me je zvao i predsednik Makron, juče sam više od pet sati imao sastanak sa O'Brajenom. Naravno da me pitaju za razgovore sa Putinom. Putin o onome što mi zovemo ratom, a oni specijalnom vojnom operacijom, kaže da je uveren da će je sa uspehom privesti kraju. Ja nikoga nisam lagao. Svako u Rusiji zna da kad ne bude Aleksandra Vučića ili nekoga ko će naslediti njegovu politiku, da u Srbiji više neće biti Rusije".

"Niko nije podigao glas zbog mog razgovora sa Putinom".

"Znate li koliki je BDP po glavi stanovnika pre 12 godina, a koliki je sad? Onda je bio 4.870, a sada 12.461".

"Dolazak Tuska je od velikog značaja, stiže i Micotakis. Oni su, uz Merca, najvažniji lideri Narodne evropske partije. Dolazi Ursula fon der Lajen. Zahvalan sam joj što je bila dva puta u selima oko Niša i ne mora uvek da dolazi u svilu i kadifu u Beogradu. Onda u subotu dolazi ruski ministar ekonomije"...

O evrointegracijama

"Ne mogu da se saglasim da su zaglavljene, ali da idu sporo - idu sporo. To nije zbog vladavine prava... Da priznamo Kosovo ili uvedemo sankcije Rusiji - sutra bismo postali članica EU".

"EU svakako zanima litijum, EU zanima sve u Srbiji. Evropska tajna služba je podnosila izveštaj o ruskom i kineskom uticaju u Srbiji".

O litijumu

"Ništa ne verujem Rio Tintu, ali verujem našim stručnjacima i ekspertima. Imate sve moguće stručnjake sa Rudarsko-geološkog fakulteta, francuski stručnjak isto kaže, uskoro ću sa Šolcom da idem da vidim to u Nemačkoj".

"Da, smatram da bi to bilo izuzetno korisno za zemlju. To bi drastično popravilo našu ekonomsku situaciju. I sada smo najbolji u regionu. Da bismo napredovali još brže, moramo to da uradimo".

"Imate prave i lažne poljoprivrednike, koji na konferencije dolaze sa 'Nećete kopati'. Onda znate da je to politička farsa". Naša ratarska ulaganja su skočili sa 13 milijardi na 55 milijardi. To nije dovoljno niti će ikad biti".

Vraćajući se na posetu lozničkom kraju, predsednik kaže:

"Bio sam tamo da slušamo svakog 8 sati. Trudio sam se da pronađem razumevanje i saslušam argumente. Ali ne argumente da sumpor ključa na 250 stepeni, što stavite i u zakon, a onda kažete 'malo smo lagali, ključa na 90'. I dalje sam spreman da razgovaram sa svakim. Bio sam spreman da odem i u Skupštinu. Izgleda da su članovi moje porodice najvažnija tema litijuma".

"Po svaku cenu su želeli da ne razgovaraju jer znaju da nemaju ni jedan jedini argument. Imaćete za 2,5 godine prilike da izaberete predsednika koji će biti sofisticiran, pa ćemo da vidimo kojim će putem Srbija da ide".

"Dovešćemo krem de la krem za litijumske baterije - Francuze, Korejce... Ako se i u jednom trenutku pokaže kao štetan projekat - prekinućemo".

Na pitanje da li je moguće da Srbija ima udela u rudniku u Jadru, Vučić je odgovorio:

"Da, uradićemo sve što možemo iako u ovom trenutku mi nemamo pravo zbog svega što su oni potpisali. Verujem da ćemo uspeti i verujem da ćete do kraja godine dobiti odgovor".

O investicionom rejtingu:

"Za Srbiju je to od ogromnog značaja, to je istorijski rezultat. Ponosan sam na sve što smo uradili od 2014, kada smo krenuli u teške reforme. To je ušteda za građane Srbije. Uveren sam ljudi dobro razumeju da kada to dobijete, dolaze novi investitori. Češki i slovački investitori dolaze i zbog toga. Japanski investitori neće da dolaze ako zemlja nema investicioni rejting. Borićemo se da i dalje dižemo rejting".

"Pripremili smo nekoliko važnih zakonskih rešenja. Uvek smo bili liberalni, banke i trgovinski lanci su dobro zarađivali, zarađivaće i ubuduće, ali donosimo mere krajnje zaštite za keš kredite. Ogromne uštede za ljude".

"U 2025. maksimalna kamatna stopa za stambene kredite biće 5 odsto".

"Banke će i dalje imati velike profite, ali naš je posao da zaštitimo građane".

"Što se 4 najveća trgovinska lanca tiče, od 2016. do 2023. podigli su bruto trgovačku maržu sa 19 na 36 odsto. Tri su strana, a jedan domaći. Izvinite, živite i radite u ovoj zemlji i morate da vodite računa o građanima. Aj sad lepo, zarađujte lepo, plaćajte poreze, ali da se umerite, da građani imaju niže cene osnovnih namirnica".

"Prosečna plata u Srbiji u decembru biće 900 evra, a na Vračaru 1.500. Imamo sve manje u ruralnim sredinama i sve manje u malim urbanim sredinama. Zato gradimo puteve i pruge".

O izborima i rekonstrukciji Vlade Vučić je poručio da će novi izbori biti održani u decembru 2026. ili na proleće 2027. godine, ali da će opozicija proći mnogo lošije nego ranije.

Očekuje rekonstrukciju Vlade između marta i juna.

"Neki misle da su nesmenjivi. Vučević će imati moju podršku", rekao je Vučić.

O KiM

Roba iz centralne Srbije od pre nekoliko dana ponovo može na KiM.

"Nemci i Amerikanci su naterali Kurtija da nešto prihvati. On je to prihvatio pro forme, a kamioni danima čekaju da uđu. Naravno da je to dobra vest, ali otvoren je jedan administrativni prelaz".

"Laž je da na severu KiM nema srpskih institucija, jer funkcionišu one najvažnije - zdravstvo i prosveta. Da je dobro - nije". Nastavljamo da radimo i borimo se za te ljude. Ne mogu da kažem koliko novca ulažemo u naš narod na KiM, ali to je apsolutni rekord. Ne postoji čudotvorac koji može da bude na gala večeri u Beloj kući, a sutradan kod Putina. Srbija je mala zemlja koja uspeva da se bori protiv najvećih zapadnih sila za Kosovo. Za 12 godina učestvovao sam na većini sastanaka. To je tako žilava borba. Boriću se do poslednjeg trenutka, dokle god budem imao bilo kakav uticaj na vlast".

O merama

"Rok je 45 dana, 28. ili 29. treba da ih predstavimo, idemo u Narodnu Skupštinu".

O listi čekanja

"Na godišnjem nivou 5,3 milijardi evra na zdravstvo. Za inovativne i retke bolesti trošimo stotine miliona - više od mnogih najrazvijenijih zemalja".

"Lista čekanja je sramota za sve nas. Za ovih 12 godina trudio sam se da sagledam sve probleme. Ljudi kada dođu u bolnice vide napredak. Šta će nam sve to ako nam 32.000 ljudi čeka na operaciju kuka 8 ili 9 godina. Imamo 62.000 ljudi na listama čekanja - najveći deo su kuk i kolena. Nije to pitanje tehnike i brojeva, već brige za ljude. Našli smo rešenje".

"Uveli smo dopunski rad vikendom u dve smene, što znači da na godišnjem nivou možemo da uradimo 10.000 operacija više, odnosno ukupno 16 ili 18 hiljada kada je reč o kuku i kolenu".

"Kataraktu rešavamo do kraja januara, a sve liste čekanja do septembra ili oktobra 2026. To mnogo košta, a nadamo se da će i ranije. Do septembra ili oktobra 2026. neće biti nijedan čovek na listi čekanja za kuk i koleno".

O napadima na porodicu

"Da li ijedna majka u Srbiji mora da sluša ono što sluša moja majka?"

O izborima u SAD

"Nisam siguran da mogu mnogo da promene što se Srbije tiče iako većina građana Srbije podržava jednog kandidata. Znam ko bi pobedio da su danas izbori, ali ne znam šta će biti kad dođu izbori. Tramp je vodio uspešnu kampanju poslednjih 10 dana".

O popisu u Crnoj Gori

"Mi imamo dobre odnose sa Crnom Gorom. Ništa im nažao nismo učinili. Nastavićemo da sarađujemo. Broj Srba je porastao za 15,3 odsto, srpski jezik je dominantan. Ali takva se kampanja u regionu vodi protiv Srbije poslednjih 30 godina da moraš da budeš antisrpski raspoložen da bi bio uspešan".

O sportu

"Partizanu smo dali pare pre tri dana da opet ide u Evropu. Ljaljiću i Mijatoviću i Lazoviću i svima njima želim sreću. Košarkaškim klubovima i Zvezdi i Partizanu dali smo po milion i po evra pre neki dan. Nikome u Evropi ne daje država toliko".

Reprezentacija ima važne utakmice, želim im sreću, kaže Vučić i istakao je da će Vlahović da se odazove pozivu reprezentacije, kao i drugi pozvani fudbaleri i da će igrati na narednim mečevima.

Vučić je rekao da jedino čime možemo da budemo zadovoljni jeste košarkaška reprezentacija koja je zaslužila zlatnu medalju na Olimpijadi.

Autor: Dalibor Stankov