Srbiji danas niko ništa ne naređuje! Vučić poslao jasnu poruku iz Slovačke: Mi štitimo svoju zemlju i svoj integritet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u slovačkom gradu Komarnu sa premijerom Slovačke Robertom Ficom i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Nakon zvaničnog obraćanja, Vučić je odgovarao na pitanja medija.

Istakao je da sva tri lidera imaju vrlo bliska stanovišta po pitanju rata u Ukrajini.

- Dogovorili smo učestale sastanke naše trojke, a u Beograd će uskoro doći i premijeri Fico i Orban, kao i premijer Češke Fijala - rekao je on.

Istakao je da mi štitimo svoju zemlju i svoj integritet, na pitanje kakav je njegov stav prema migrantskoj krizi.

- Mi radimo svoj posao. Zato sam na onako jasan način rekao da Srbija neće biti hot-spot za migrante. Neka oni budu hot-spot za nas. Niko me to nije pitao niti sme da me pita. Mi uvek poštujemo prava migranata, ali red i poredak moraju da postoje - kazao je predsednik.

