Ako laže koza, ne laže rog! Vesić: Još jedna laž Nove! Ministar raskrinkao tajkunske medije

Ministar Goran Vesić reagovao je na društvenim mrežama povodom sutrašnje naslovne strane tajkunskog lista Nova gde na sebi svojstven način dolazi do svakodnevnog manipulisanja podacima.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Kada pročitam naslovnu sutrašnjeg broja listu Nova pomislim da bi im pravo ime bilo Netačno jer u tim novinama je samo datum izlaska tačan.

Kažu novinari lista Nova kako kilometar auto-puta kroz Srbiju košta 14 miliona evra po kilometru dok u Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj kilometar košta sedam miliona evra po kilometru.

Ako laže koza ne laže rog pa hajde da vidimo šta kažu podaci.

Auto-put koji je građen kroz Crnu Goru i završen 2022. godine od Smokvice do Mateševa koštao je 25 miliona evra po kilometru što je 3.57 puta više od onoga šta je Nova napisala. Crna Gora je raspisala tender za izgradnju novih 23,5 km od Mateševa do Andrijevice dužine 23.5 km čija je procenjena vrednost na osnovu projekta 604.6 miliona evra što iznosi skoro 26 miliona evra po kilometru. Međunarodne finansijske institicije preostalih 50 km do granice sa Srbijom procenjuju da će koštati 880 km pošto je to deonica koja nije u planini i bez velikih tunela i mostova što iznosi 17.6 miliona evra po kilometru.

U Hrvatskoj se gradi auto-put Rudine – Osojnik dužine 28 km čija je cena 27 miliona po kilometru, auto-put Križišće – Jadranovo dućine 5.2 km čija je cena 110 miliona evra odnosno oko 21 miliona evra po kilometru i auto-put Križišće – Selce, dužine 15 km sa tunelom od 3 km, koji košta 420 miliona evra što iznosi 28 miliona evra po kilometru.

Mogu da nabrajam ovako dugo. Trebalo je samo malo želje da se piše istina ili malo umešnosti da se ovi podaci koje sam naveo provere na internetu.

